Künstliche Intelligenz Maschine malt, Maschine dichtet – Maschine denkt?

Google beurlaubte den Mann schließlich, ohne Angabe von Gründen. Die meisten Fachleute, auch solche, die nicht für Google arbeiten, sind sich völlig einig: Dass Maschinen jetzt so reden können, als seien sie Menschen, macht sie keinesfalls zu »künstlichen Intelligenzen« im engeren Sinn, Turing-Test hin oder her. Wir haben es (noch?) nicht mit Geschöpfen zu tun, die ein Ich-Bewusstsein haben, echte Emotionen und all das, was wir sonst noch so als Bestandteil der menschlichen Natur betrachten. Sondern mit hochkomplexen Systemen, die statistische Abhängigkeiten in Sprache, in Bilddateien oder in Musik, lernen und auf scheinbar kreative Weise reproduzieren können.

Chinesische Gedichte und Terry-Pratchett-Geschichten

Das OpenAI-System GPT-3 kann zum Beispiel Texte produzieren, die ein bisschen nach Neil Gaiman oder Terry Pratchett klingen – da stößt das Urheberrecht an seine Grenzen. Das riesengroße chinesische Sprachmodell Wu Dao schreibt in seiner jüngsten Inkarnation angeblich passable Gedichte .

Der Philosoph und KI-Ethiker Thomas Metzinger forderte in einem Fachartikel kürzlich ein Moratorium für alle versuche, künstliches Bewusstsein zu erzeugen – um genau die Art von Angst und Leid zu verhindern, die der Google-Entwickler in den sprachlichen Äußerungen eines vermutlich doch eher mit einem Hammer als einem Menschen vergleichbaren Sprachproduktionssystems zu entdecken glaubte. Es ist völlig unklar, schreibt Metzinger, ob künstliches Bewusstsein jemals wirklich möglich sein wird – aber wir sollten auch gar nicht erst versuchen, es herzustellen. Tatsächlich gebe es nämlich Arbeitsgruppen, die explizit genau das versuchen.

Wer nur aus der Gegenwart lernt…

Viel wichtiger für die Gegenwart und nahe Zukunft ist aber etwas anderes: Die lernenden Maschinen von heute und morgen, jedenfalls die, die Sprache, Gedichte oder Bilder produzieren, lernen eben aus dem, was wir Menschen vorgemacht haben. »Trainingsdaten reflektieren im Allgemeinen historische Muster systematischer Ungerechtigkeit, wenn sie aus Kontexten stammen, in denen Ungleichheit der Status quo ist«, heißt es in einem gerade bei einer Konferenz in Korea präsentierten Überblicksartikels .

Interessant sind auch die Autorinnen und Autoren dieser »Risikotaxonomie für Sprachmodelle«: Sie arbeiten allesamt für Googles KI-Tochter Deepmind. Das ist das Unternehmen, das mit AlphaGo die Go-Welt verblüffte und mit AlphaFold die Welt der Bioinformatik auf den Kopf stellte. Und sie machen sich offenbar Sorgen.