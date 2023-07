Das Buch ist stattdessen eine lange und oft tiefschürfende Auseinandersetzung mit sehr grundsätzlichen Fragen wie »Was ist Information?«, »Was ist Bewusstsein?« oder »Welche Arten von Gesellschaftsformen könnten sich mit superintelligenter KI entwickeln?«. Man muss beileibe nicht in jedem Punkt mit Tegmark übereinstimmen, um das interessant, bereichernd und herausfordernd zu finden. Mir persönlich gefällt »Leben 3.0« auch besser als »What We Owe the Future« von William MacAskill, einem der Lieblingsphilosophen der Longtermisten. Wer verstehen will, wie Leute wie Elon Musk und zahlreiche Fachleute, die immer wieder vor superintelligenten Maschinen warnen, denken und weshalb, der sollte dieses Buch lesen. Es ist unterhaltsam geschrieben und stellenweise auf lakonische Weise witzig, gleichermaßen ein Buch über KI und ein Buch über eine derzeit dominante Denkschule unter jenen, welche am lautesten vor KI-Gefahren warnen.

4. »Human Compatible« von Stuart Russell

Stuart Russell ist Physiker sowie Informatiker – und einer der Autoren des vermutlich am häufigsten verwendeten Standardlehrbuchs über KI: »Artificial Intelligence: A modern Approach«, das 2021 in seiner vierten Auflage erschien. Russell ist gebürtiger Brite, was seinem jüngsten Buch »Human Compatible« anzumerken ist. Im Original erschien es im Jahr 2019, auf Deutsch 2020.