Kundgebung in Berlin Querfront ja, aber bitte diskret!

Einen Tag zuvor, am Jahrestag des russischen Angriffs auf Kiew, hatte Russlands ehemaliger Präsident Dmitri Medwedew die russischen Kompromissvorstellungen noch einmal ausformuliert : »Deshalb ist es so wichtig, dass die militärische Spezialoperation ihr Ziel erreicht. Um die Grenze der Gefahr für unser Land so weit wie möglich zurückzudrängen, selbst wenn das die Grenze Polens ist.« Noch einen Tag vorher, am russischen »Tag des Verteidigers des Vaterlandes« marschierten in einem Ort nahe Moskau Kinder in Uniform auf, um sich der russischen »Jugendarmee« anzuschließen. Sie malen Bilder für Frontsoldaten, lernen marschieren und Kalaschnikows zu reinigen.