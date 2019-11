Satellitenbild der Woche Goldrausch auf 5100 Meter Höhe

La Rinconada in Peru eignet sich auf den ersten Blick kaum für ein gutes Leben: Sauerstoff zum Atmen ist hier knapp, es gibt kein fließendes Wasser, kein Abwassersystem und keine zentrale Müllentsorgung. Die Landschaft ist karg. Trotzdem leben hier dauerhaft mehr als 50.000 Menschen. Das hat vor allem einen Grund: Es gibt Gold.

Der Nasa-Erdbeobachtungssatellit "Landsat 8" hat die Stadt in den Anden am 1. August 2019 aufgenommen. La Rinconada liegt auf 5100 Meter Höhe im Südosten von Peru auf dem Berg Ananea. Aus dem All ist sie deutlich als graue Fläche zu erkennen. Oberhalb der Siedlung befindet sich ein gewaltiger Gletscher. Sein Name, "La Bella Durmiente", bedeutet schlafende Schönheit.

Entstanden ist der Ort vor gut vier Jahrzehnten als temporär bewohnte Bergbausiedlung. Männliche Bergleute durften in der nahegelegenen Mine bis zu 30 Tage am Stück verbringen. Sie erhielten keinen Lohn, dafür war es ihnen erlaubt, so viel Gold mitzunehmen, wie sie während ihres Aufenthaltes abbauen konnten.

Nach und nach blieben Menschen dauerhaft in La Rinconada. Auf beachtliche Größe wuchs die Siedlung aber erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Damals stieg der Goldpreis deutlich an. Die Strapazen eines Lebens auf großer Höhe schienen sich nun für immer mehr Menschen zu lohnen. Zwischen den Jahren 2000 und 2009 hat sich die Population mehr als verdreifacht.

Die Sauerstoffarmut kann krank machen

Stromleitungen wurden gebaut. Ihren Müll vergräbt oder verbrennt die Bevölkerung allerdings bis heute außerhalb der Siedlung. Die Menschen in La Rinconada sind außerdem zu Forschungsobjekten geworden.

Wissenschaftler untersuchen an ihnen, wie sich Sauerstoffarmut langfristig auf den Körper auswirkt. Weil der Luftdruck mit der Höhe abnimmt, kann der Körper auf 5000 Metern Höhe nur noch halb so viel Sauerstoff aus der Luft aufnehmen wie auf Meeresspiegelniveau. Nach jahrelangem Aufenthalt in großer Höhe kann die chronische Höhenkrankheit auslösen.

Sie macht sich durch Schwindel, Kopfschmerzen, Ohrensausen, Herzklopfen sowie Herzschwäche und Lungenembolien bemerkbar. Im schlimmsten Fall sterben Menschen daran. Forscher gehen davon aus, dass einer von vier Menschen in La Rinconada unter der Krankheit leidet. Sie versuchen zu verstehen, was Menschen anfällig macht - und was sie schützt.