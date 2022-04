Lobbyismus gegen Klimaschutz Die Macht des Zweifels

Angesprochen auf die großen Versäumnisse der letzten Jahre, höre ich öffentlich – von Politikern aber auch Journalisten – immer wieder die Einschätzung: Die überragende Bedeutung der Klimakrise für unser Leben, die sei ja erst seit zwei, drei Jahren so wirklich angekommen in den Köpfen der Menschen. Und es stimmt vielleicht sogar, großes öffentliches Interesse an dem Thema ist noch vergleichsweise jung. Als echte Entschuldigung für unterlassene Hilfeleistung beim Klimaschutz kann man das aber kaum durchgehen lassen. Denn weit mehr als ein halbes Jahrhundert wissen wir schon, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe die Kohlendioxidmenge in der Atmosphäre nach oben treibt.

Schon 1965 erwartete ein offizieller Expertenbericht für den US-Präsidenten einen CO 2 -Anstieg um 25 Prozent bis zum Jahr 2000 und warnte vor einer für uns Menschen schädlichen Klimaveränderung . Entscheidungsträger, so darf man erwarten, hätten sich dieses Wissen zugänglich machen können.

Die Hauptwaffe dieser Kampagne war der Zweifel. Die Klimawissenschaft sollte als umstritten dargestellt und ihre Glaubwürdigkeit für die Öffentlichkeit untergraben werden. Dokumente des American Petroleum Institute zeigen, dass dazu mit PR-Experten ein Strategieplan erarbeitet wurde, der Global Climate Science Communications Plan – dessen Leak schaffte es sogar auf Seite 1 der »New York Times« . Die Lobbykräfte kauften sich einige Fake-Experten wie den US-Astrophysiker Willie Soon, der behauptete, die Erderhitzung sei durch Sonnenaktivität verursacht. Doch die Sonne schwächelt in den letzten Jahrzehnten eher und hat der Erwärmung sogar leicht entgegengewirkt .

In Deutschland wurde die falsche Sonnenthese durch Fritz Vahrenholt verbreitet, ehemals Manager bei RWE, dem größten CO 2 -Emittenten Europas. Wegen der kalten Sonne (so sein Buchtitel) sagte er vor zehn Jahren eine unmittelbar bevorstehende globale Abkühlung voraus – die Prognose erwies sich wie erwartet sehr rasch als falsch .

In der sehr sehenswerten Arte-Dokumentation »Klimawandel – Die Macht der Lobbyisten « schildert Oreskes, wie sich nach der Veröffentlichung ihres Artikels ihr Leben veränderte: »Sofort bekam ich Hassmails und Drohanrufe, Leute beschwerten sich bei meiner Universität.« Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, seit ich begann auf die sachlichen Fehler in den Thesen der selbst ernannten »Klimaskeptiker« hinzuweisen .

Der Klimagipfel 2009 in Kopenhagen sollte endlich den Durchbruch beim Klimaschutz bringen: US-Präsident Obama, der chinesische Regierungschef Wen Jiabao und über hundert weitere Staatschefs reisten an. Doch kurz vorher tauchten Tausende von der Universität East Anglia gestohlene Klimaforscher-E-Mails und Dokumente auf einem Server im sibirischen Tomsk auf und wurden von bekannten Anti-Klimaschutz-Lobbyisten und manchen Medien zu einem Pseudo-Skandal (»Climategate«) aufgebauscht. Eine wichtige Rolle bei der Verbreitung dieser Story im Vorfeld des Klimagipfels spielten Saudi-Arabien und Russland. In britischen Medien wurde über eine Beteiligung des russischen Geheimdienstes FSB an dem Hack spekuliert , der jedoch so professionell ausgeführt worden war, dass die britische Polizei die Täter nicht ermitteln konnte. Erst ein Jahrzehnt später tauchten neue Hinweise auf Täterschaft in Russland auf .

Auch Wladimir Putin hat die Erderwärmung immer wieder heruntergespielt

Zwar stand in diesen Mails nichts, was irgendwelche Zweifel an Ergebnissen der Klimaforschung begründet hätte – doch mithilfe von aus dem Kontext gerissenen Satzfragmenten wurde eine abstruse Verschwörungstheorie daraus gesponnen . Bekanntlich scheiterte der Klimagipfel von 2009, wenn auch sicher nicht deshalb. Aber noch 2016 nannte Trump im »New York Times«-Interview kurz nach seiner Wahl »diese schrecklichen E-Mails zwischen den Wissenschaftlern« als Grund für seine Zweifel an der Klimakrise, und berief führende Vertreter der Anti-Klimaschutz-Lobby in seine Regierung.

Auch der von Trump bewunderte Putin hat immer wieder die Erderwärmung heruntergespielt . »Zwei bis drei Grad würden nichts schaden. Wir geben weniger Geld für Pelzmäntel aus, und die Getreide-Ernte würde steigen«, verkündete er 2003, als die verheerenden Folgen einer Erwärmung gerade auch für die Permafrostgebiete Russlands längst bekannt waren. Und 2017 behauptete er, Vulkane würden mehr CO₂ freisetzen als menschliche Aktivitäten. Ein uraltes Klimaleugner-Märchen, dem Kollegen und ich schon seit den Neunzigerjahren entgegnen – in Wahrheit sind die anthropogenen Emissionen etwa 50-mal mal höher als die aus Vulkanen. Die Mär wurde auch im deutschen Fernsehen in der TV-Doku »Der Klimaschwindel« verbreitet .