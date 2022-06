Doch ist die Verzögerung des Klimapaketes wirklich so schlimm? Die Antwort ist wie immer komplex und lautet in diesem Fall: »Jein«. Geht es nach den Inhalten, ist es vielleicht sogar besser, dass Teile des Paketes im Plenum keine Mehrheit bekamen. Denn die konservative EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören, hatte dafür gesorgt, dass die Reform des bestehenden Emissionshandels (ETS) verwässert wurde. Demnach sollte die Industrie noch bis 2034 einen Anspruch auf freie CO 2 -Gutschriften bekommen, außerdem wollten die Konservativen die Zertifikate langsamer verknappen – und somit das Angebot länger stabil halten.

Zur Erinnerung: Übersteigt der CO 2 -Ausstoß der am Emissionshandel beteiligten Unternehmen die zugeteilten Gutschriften, müssen sie am Markt zukaufen. Außerdem wird die Menge an verfügbaren Zertifikaten wegen eines automatischen Reduktionsmechanismus immer knapper.

Lobbyisten: Wasch mich aber mach mich nicht nass