Inzwischen ist Donald Trump abgewählt und über Kalifornien braut sich der nächste Wintersturm zusammen. Meteorologen rechnen mit zwei Meter Schnee, dabei ist der Bundesstaat eigentlich bekannt für Sonne und sommerliche Temperaturen.

Der Westen und der Norden der USA haben den Sturm bereits zu spüren bekommen, 900.000 Häuser waren zeitweise ohne Strom, Straßen gesperrt, Flüge wurden gestrichen, ein Feuerwehrmann starb während eines Einsatzes in Michigan, als ihn eine herabstürzende Stromleitung traf.

Ganz anders sieht es an der südlichen Ostküste aus, lokale Wetterdienste meldeten Temperaturrekorde für Baltimore und Washington, wo 27 Grad Celsius gemessen wurden.

Hitze in Indien, kaum noch Eis in der Antarktis

Auch andernorts schlägt das Wetter heftige Kapriolen: In Venedig ist es so trocken, dass die für die italienische Stadt typischen Gondeln im Schlick der Kanäle stecken bleiben. In Indien rollt eine Hitzewelle mit Temperaturen über 40 Grad Celsius, und das im Februar – ungewöhnlich früh. In der Antarktis gibt es derweil so wenig Meereis wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Schon jetzt gibt es Anzeichen, dass dieses Jahr das bisher heißeste in der Geschichte der Menschheit werden könnte. Besonders, wenn sich das Wetterphänomen El Niño wie erwartet zurückmeldet und die globalen Temperaturen weiter in die Höhe treibt.