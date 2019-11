Nach Undercoveraufnahmen Tierversuchslabor wird Anfang 2020 geschlossen

Das Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) in Neu Wulmstorf bei Hamburg hat sich mit den zuständigen Behörden darauf geeinigt, seine Tierversuche an Hunden, Katzen und Affen bis spätestens Ende Februar 2020 zu beenden. Das berichtet der "NDR" unter Berufung auf ein internes Schreiben, das der Redaktion vorliegt.

Den Informationen zufolge soll das Labor am 29. Februar 2020 geschlossen werden. Vorher will LPT noch eine Affenstudie für das Chemie- und Pharmaunternehmen Merck abschließen. Das Labor arbeitet für Firmen weltweit und führt für sie unter anderem gesetzlich vorgeschriebene Giftigkeitstests von Chemikalien durch.

Unter Fachleuten hatte das Labor der LPT in Neu Wulmstorf seit Jahren einen schlechten Ruf, wie Experten dem SPIEGEL berichteten. Im Oktober 2019 war die Einrichtung nach heimlichen Aufnahmen eines Aktivisten der "Soko Tierschutz" in Neu Wulmstorf unter Druck geraten. Das ARD-Magazin "Fakt" hatte das Material ausgestrahlt, die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt.

Den Anschuldigungen der Tierschützer zufolge wurden Affen in dem Labor in zu kleinen Käfigen gehalten und Hunde nach Versuchen sich selbst überlassen. In einer Versuchsreihe soll zudem ein verstorbener Affe durch ein anderes Tier ausgetauscht worden sein, ohne dies zu dokumentieren. Der Versuch konnte somit keine verlässlichen Erkenntnisse liefern und war damit wertlos (mehr zu den Vorwürfen lesen Sie hier).

Dem medialen Druck nicht standgehalten

Am Freitag hat ein Tierhändler aus den Niederlanden laut "NDR" bereits 76 Affen aus dem Labor in Neu Wulmstorf abgeholt. LPT hat in Deutschland außerdem Labore in Neugraben bei Hamburg und in Löhndorf in Schleswig-Holstein. Als Grund für die Schließung am Standort Neu Wulmstorf nennt das LPT laut einem Bericht des "MDR", dass die Kontrollbehörden dem medialen Druck nicht standgehalten hätten.

Tierschutzorganisationen fordern derweil, alle Labore der LPT zu schließen. Sie demonstrieren seit Bekanntwerden der Vorwürfe verstärkt gegen Tierversuche und haben weitere Aktionen angekündigt.