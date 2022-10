Liebe Leserin, lieber Leser,

zuerst die gute oder die schlechte Nachricht? Das dürften sich Mona Neubaur, grüne Wirtschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen und Vizekanzler Robert Habeck gefragt haben, bevor sie die Klimaprotest-Bombe der Woche platzen ließen. Denn was die beiden während einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Dienstag zu verkünden hatten, verprellt gerade die Grünen-Stammwählerschaft.