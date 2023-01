Den vollständigen deutschen Atomausstieg zum 31.12.2022 konnte die Partei zwar nicht verteidigen, aber als Erfolg verbuchen, dass Olaf Scholz ganz in ihrem Sinne ein neues Energieeffizienzgesetz ankündigte. Ein solches wird von Verbänden schon lange gefordert, weil Strom oder Kraftstoffe, die eingespart werden, den größten Klimaschutzeffekt haben. Womöglich gar kein schlechter Deal.

Robert Habeck schickte seinen Gesetzentwurf schon vor Monaten in die Ressortabstimmung – die Kabinettskolleginnen und -kollegen lassen sich indes offenbar Zeit mit einer Zustimmung, wie die »taz« erfahren hat . Es gebe demnach noch »Gesprächsbedarf«, hieß es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Der AKW-Ausstieg freilich ist verschoben. Wir schreiben das Jahr 2023 – und Deutschland ist noch immer nicht atomstromfrei.

Flucht in Scheinlösungen

Haben sich die Grünen über den Tisch ziehen lassen? Wieder einmal? Oder können sich ihre Ministerinnen und Minister selbst nach lautstarkem Protest schlussendlich einfach nicht durchsetzen?

Der ökologiepolitische Saldo der Regierungspartei dreht jedenfalls gefährlich ins Negative. Auf der Habenseite können die Grünen vor allem die erheblichen Beschleunigungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien verbuchen. Aber gegenrechnen muss man: Die vorübergehende Einführung neuer klimaschädlicher Subventionen (Tankrabatt) statt deren Abschmelzen, Verschiebung eines höheren CO₂-Preises und den ziemlich großzügigen Neubau fossiler Infrastruktur.

Zuletzt flüchtete sich die Partei in Symbolpolitik. So kündigte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir vor ein paar Tagen an, »Containern« – also das Herausfischen noch genießbarer Lebensmittel aus Abfallbehältern etwa von Supermärkten – entkriminalisieren zu wollen. In Deutschland landeten schließlich zu viele Lebensmittel im Müll, so der Minister zur »Rheinischen Post« , »wir müssen deshalb pragmatisch schauen, wo wir ansetzen können.«

Nun ist es sicher nicht verkehrt, die Strafverfolgung von Lebensmittelrettern zu beenden, aber Containern ist kein Volkssport. Selbst wenn alle, die wollen, sich künftig legal über die Mülltonnen hermachen dürfen, ist das noch kein echter Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. Eine Gesetzesänderung auf Bundesebene ist ohnehin nicht geplant , vielmehr sollen die Länder ermutigt werden, ihre Straf- und Bußgeldverfahren zu verändern. Ist das wirklich der Rede wert? Eher nicht.

Wird 2023 wirklich das »Jahr des Klimaschutzes«, wie die Grünen versprochen haben?

Und dann ist da noch Lützerath. Kaum eine Zahl haben die Grünen in den vergangenen Wochen häufiger wiederholt als jene 280 Millionen Tonnen Kohlendioxid, die nun gespart würden, weil Klimaminister Robert Habeck und NRW-Landesministerin Mona Neubaur mit RWE einen Deal gemacht haben. Dieser sieht zwar vor, dass das Örtchen Lützerath abgebaggert wird, um die darunter befindliche Kohle zu fördern, andere Dörfer würden dadurch jedoch erhalten. Vor allem aber wird der Kohleausstieg von 2038 auf 2030 vorgezogen, was erhebliche Emissionen verhindere.

Nicht nur ist der Pakt mit dem Energiekonzern umstritten. Es stellt sich auch die Frage, ob die Grünen für eine hübsche – symbolische – Zahl von acht Jahren einen für RWE lukrativen, aber womöglich überflüssigen Deal eingegangen sind. So gibt es Zweifel , ob tatsächlich Emissionen gespart werden, wenn das Datum des Ausstiegs zwar vorgezogen, in der Zwischenzeit aber mehr Kohle verbrannt wird als ursprünglich geplant. Durch steigende Kosten für CO₂ könnte die Kohleverfeuerung zudem bald unwirtschaftlich werden, ganz ohne politischen Ausstiegsbeschluss . Und der Lützerath-Deal besiegelt lediglich den Ausstieg aus dem Energieträger in Westdeutschland, nicht in den ostdeutschen Kohlegebieten.

Ende Dezember verkündete die grüne Co-Parteivorsitzende Ricarda Lang, »2023 muss das Jahr des Klimaschutzes werden« – zu sehen ist davon noch nicht viel. Ändert sich das nicht schnell, werden auch in den Folgejahren die Emissionsziele gerissen werden. Um das zu übertünchen, hilft dann auch keine Symbolpolitik mehr.

Wenn Sie mögen, informieren wir Sie einmal in der Woche über das Wichtigste zur Klimakrise – Storys, Forschungsergebnisse und die neuesten Entwicklungen zum größten Thema unserer Zeit. Zum Newsletter-Abo kommen Sie hier.