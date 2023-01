Anders ist das bei einer Klage gegen ExxonMobil: Der Staatsanwaltschaft des US-Bundesstaates Massachusetts geht es explizit um Exxons Lügen und Vertuschung . Die neue »Science«-Studie wird man dort aufmerksam lesen.

In den vergangenen Jahren sind juristische Klimaaktivitäten richtig in Schwung gekommen. Etwa 2000 Klagen mit Bezug zum Klimawandel zählt die London School of Economics derzeit . Manche betreffen Staaten, manche Unternehmen. Ein Viertel davon stammt aus den letzten drei Jahren.

Zweimal über den Tisch gezogen

Erste Erfolge gibt es bereits: In den Niederlanden verlor Royal Dutch Shell und muss nun seine Emissionen bis 2030 um 45 Prozent reduzieren . In Deutschland, Frankreich und Belgien stellten Gerichte fest, dass die Regierungen ihren Klimaverpflichtungen nicht nachkommen. In Australien kam es zu mehreren Urteilen im Zusammenhang mit Kohleminen und mit Waldbränden, in Mexiko gewann Greenpeace gegen die Regierung, die ihre eigenen Klimaziele nicht einhalten wollte.