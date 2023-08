Die Klimaschutzbemühungen der Bundesregierung gleichen einem Puzzle mit 1000 Teilen. Wer aus den Gutachten, Analysen und Vorhaben ein einheitliches Bild zusammensetzen will, stellt schnell fest: Eigentlich gehören die Teile zu drei unterschiedlichen Puzzles. So beschrieb Brigitte Knopf, die stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats für Klimafragen, in dieser Woche ihre Erfahrungen bei der Bewertung der Klimapolitik der Bundesregierung. Ein Gesamtkunstwerk sei nicht zu erkennen.

Während der Sommerpause analysierte das Gremium das Klimaschutzprogramm der Regierung Scholz. Es liegt als Entwurf seit Juni vor. Eigentlich soll auf dem 28-Seiten-Papier beschrieben werden, mit welchen Maßnahmen die Klimaziele bis 2030 erreicht werden können. Gar nicht so einfach, berichtete Knopf Anfang der Woche auf der Bundespressekonferenz, denn ein einheitliches Zahlenwerk hätten sie und ihre Kollegen nicht erhalten, sondern teils unterschiedliche Analysen und Annahmen – und damit Puzzleteile – aus mehreren Ministerien. Dennoch kam das Expertengremium in seiner Analyse zu einem klaren Urteil: Die Ampel habe bei ihren Vorhaben einen »unzureichenden Minderungsanspruch«. Auf Deutsch: Die Maßnahmen reichen nicht aus.

Mindestens 200 Millionen Tonnen zu viel CO₂ würden beim jetzigen Fahrplan der Bundesregierung ausgestoßen, bemängelt der Rat, das widerspräche dem Klimaschutzgesetz. Teilweise ließe sich zudem nicht sicherstellen, dass der einberechnete CO₂-Spareffekt auch wirklich komme, etwa beim Deutschlandticket: Wie viele Menschen wegen der verbilligten Fahrkarten tatsächlich dauerhaft vom Auto auf die Bahn umsteigen, sei unklar, so die Experten. Zum größten Teil entstehen die unerlaubten Emissionen im Verkehr, seit Langem bekannt als Problemsektor in der Dekarbonisierung. Umstritten ist nur, wie groß die Lücke dort klafft: 117 Millionen Tonnen zu viel blieben nach 50 vorgeschlagenen Maßnahmen noch bis 2030, sagen die Gutachten des Verkehrsministeriums von Volker Wissing (FDP). Klimaminister Robert Habeck (Grüne) hat selbst rechnen lassen und kommt auf 191 Millionen Tonnen.

Bundeskanzler Olaf Scholz ficht all das offenbar nicht an, trotz Schelte von den eigenen Experten sagte er am Dienstag: »Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit den Maßnahmen genau das tun, was man braucht, damit Deutschland 2045 CO₂-neutral wird.« In der Klimapolitik, so scheint es, setzt die Regierung einmal mehr auf das Prinzip Hoffnung.

