Berichte über Bestattungen in Massengräbern

»Ich dachte, wenigstens hier sind wir nun sicher«, so hat es die Überlebende Maria Radionowa dem SPIEGEL später gesagt . Doch am 16. März wurde das Theater schwer getroffen. Die genaue Zahl der Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs in den Kellerräumen befanden, ist nicht klar. Bis zu 1300 Personen hätten dort zwischenzeitlich Schutz gesucht, erklärte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa später in einem Bericht . Nach dem Angriff, der zweifelsfrei mit Absicht erfolgt sei, so die Organisation, hätten etwa 150 Menschen die Schutzräume verlassen können, 300 weitere seien wohl verstorben – das Schicksal der restlichen Schutzsuchenden sei unter den Bedingungen des Krieges nicht zu klären gewesen. Eine Rekonstruktion der Nachrichtenagentur AP kam zu dem Schluss, dass 600 Menschen gestorben sein könnten.