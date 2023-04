Die Maya errichteten im Süden Mexikos sowie in Guatemala, Belize, Honduras und El Salvador viele Stadtstaaten, die in Bündnissen miteinander verbunden waren oder sich bekriegten. Rituelle Gewalt ist bei den Maya in Inschriften und in grafischen Darstellungen auf Vasen, Bechern oder Wandbildern belegt. Häufig wurden Kriegsgefangene erniedrigt dargestellt, um die Macht der Herrscher zu demonstrieren. Die Gefangenen kamen teils auf grausige Art ums Leben und wurden beispielsweise als Paket zusammengeschnürt von den steilen Tempeln gestürzt. Auch Menschenopfer sind belegt, allerdings wurden diese Opferungen seltener vollzogen als bei den Azteken.