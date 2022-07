Im Norden von Yucatán haben die geologischen Strukturen in der Region die Probleme noch verschärft. Das Land ist flach und heiß und nur mit karger Vegetation bewachsen. Oberflächengewässer finden sich nur in Form von Cenoten – ehemals unterirdischen Höhlen in der flachen Kalksteinplatte Yucatáns, die eingebrochen sind und sich mit Wasser füllten. Bekannt ist zudem, dass die Maya auf ihrem ehemaligen Siedlungsgebiet, das in etwa bis an den Pazifik im heutigen Guatemala reicht, einst im großen Stil Wälder rodeten.

Dürre bedingte auch heute schon Migration

Expertinnen und Experten zählen die Phase von Mayapán zur sogenannten Postklassik. Aber schon davor, ab dem 9. Jahrhundert, hatten die Maya damit begonnen ihre bevölkerungsreichen Städte im Regenwald mit den dort herrschenden Gottkönigen zu verlassen. Warum Orte wie Palenque oder Tikal verfielen, ist bis heute Gegenstand von Diskussionen. Möglicherweise haben auch den Kollaps in dieser Zeit klimatische Veränderungen zumindest begünstigt. Kriege zwischen den einzelnen Stadtstaaten, unter denen es viele Allianzen gab, taten wohl ihr Übriges.

Mit Blick auf die gegenwärtigen Klimaveränderungen weisen die Forscher darauf hin, dass Nahrungsunsicherheit, soziale Unruhen und durch Dürre bedingte Migration schon heute in Teilen von Mexiko und Zentralamerika Anlass zur Sorge gäben. »Unsere transdisziplinäre Arbeit macht deutlich, wie wichtig das Verständnis der komplexen Beziehungen zwischen natürlichen und sozialen Systemen ist. Insbesondere bei der Bewertung der Rolle des Klimawandels bei der Verschärfung von innenpolitischen Spannungen und Fraktionsdenken in Gebieten, in denen Dürre zu Nahrungsunsicherheit führt«, schreiben die Forscherinnen und Forscher.