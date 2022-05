Laut einer Untersuchung in Großbritannien ist die Zahl der Fluginsekten in dem Land seit 2004 um fast 60 Prozent zurückgegangen. An der »Zählung« von toten Insekten an Autoplaketten von 2019 bis 2021 beteiligten sich Hunderte Bürger. Am stärksten war der Rückgang in England mit 65 Prozent, in Wales gab es 55 Prozent weniger Insekten und in Schottland 28 Prozent.