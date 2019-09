falls Sie in Ihrer Jugendzeit leichtsinnig genug waren, psychoaktive Substanzen auszuprobieren, dann wissen Sie vielleicht, wie es sich anfühlt, wenn Körper und Geist vollständig unter die Herrschaft einer chemischen Besatzungsmacht geraten. Der Berauschte sieht und hört nur noch, was die überrumpelte Hirnchemie ihm vorgaukelt; sein ganzes Sinnen und Trachten unterliegt dem Diktat der Wirkstoffe, die in seiner Blutbahn kreisen. Er verwandelt sich, könnte man sagen, in eine biochemisch gesteuerte Maschine.

Ein Beispiel dafür, wie gründlich eine solche Verwandlung gelingen kann, bieten offenbar die sagenhaften Berserker des Mittelalters. Von diesen nordischen Kriegern erzählten die Zeitgenossen sich unfassbare Geschichten. Die Berserker kannten, so hieß es, keinerlei Furcht in der Schlacht, sie stürzten sich in jedes Gemetzel, schrecklich heulend, blind vor Raserei - und kaum mehr imstande, Freund von Feind zu unterscheiden.

Die Forschung sucht schon lange nach einer Erklärung für den speziellen Ausnahmezustand, in den diese menschlichen Kampfmaschinen offenbar verfielen. Erste Hinweise lieferten die Symptome, wie sie in historischen Quellen beschrieben werden: Die Berserker schlotterten angeblich oft vor Kälte; ihre Zähne klapperten; wie im Rausch bissen sie in ihre Schilde. Die Gesichter der wunderlichen Krieger waren rot und geschwollen. Dieses Außersichsein konnte wohl an die 24 Stunden lang anhalten. Danach sanken die Erschöpften für Tage in einen Zustand der Benommenheit.

The Norse Berserker Warriors

Etliche Forscher haben deshalb als Ursache den berauschenden Genuss von Fliegenpilzen vermutet. Deren Wirkung passt aber wohl nur auf einen Teil des berserkerhaften Verhaltens. Die aggressive Tobsucht sei nicht typisch für den Fliegenpilz, argumentiert nun der slowenische Botaniker Karsten Fatur. Er sieht im Schwarzen Bilsenkraut, Hyoscyamus niger, einen weit besseren Kandidaten für pharmakologisch gesteuertes Ausrasten. Nicht von ungefähr war dieses giftige Nachtschattengewächs vor Jahrhunderten auch als Hexenkraut oder Teufelswurz bekannt: Es ruft starke Wahnbilder hervor.

Zudem dämpft es, anders als der Fliegenpilz, das Schmerzempfinden - gewiss von Vorteil beim mittelalterlichen Hauen und Stechen. Früher wurde das Bilsenkraut nicht nur als Rauschmittel, sondern auch als schmerzstillende Arznei und Narkotikum verwendet. Wegen ihrer schwer beherrschbaren Giftwirkung kam diese chemische Keule der Naturmedizin jedoch mit der Zeit außer Gebrauch - so wie auch die schwer beherrschbare Berserkerei technisch effizienteren Methoden der Kriegführung wich.

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Haben Sie auch als Kind Geheimtinte aus Zitronensaft angerührt, um dann mit ihren Freunden höchst konspirative Botschaften auszutauschen? Chinesische Forscher nutzen für solche Zwecke neuerdings einen hochmodernen Wasserstrahldrucker

Wenn Sie auch künftig noch Bananen essen wollen, müssen Sie sich vielleicht mit gewissen Methoden der Gentechnik anfreunden. Derzeit breitet sich ein verheerender Pilz in vielen Anbaugebieten aus. Forscher suchen nach Abhilfe, indem sie etwa Gene wilder Bananen in das Erbgut gefährdeter Sorten einschleusen.

Hier sehen Sie, aus welchen entzückenden Fläschchen kleine Bayern schon vor 3000 Jahren ihre Kuhmilch zutzelten.

In Thailand gibt es immer mehr Tiger-Zoos, in denen die Tiere unter schlimmen Bedingungen gehalten und für fragwürdige Vergnügungen der Besucher missbraucht werden.

Google hat mit einem neuartigen Quantencomputer eine Rechenaufgabe in etwas über drei Minuten bewältigt, für die der schnellste konventionelle Computer annähernd 10.000 Jahre gebraucht hätte. Hier erklärt ein Physiker gut verständlich, was dieser Durchbruch bedeutet.

Quiz*

Wie viel wiegt der dickste Baum der Welt?

Welcher Schachmeister trat gegen die meisten Gegner gleichzeitig an?

Was ist ein Revolvergebiss?

Die Antworten finden Sie ganz unten im Newsletter.

Bild der Woche

A. Romeo/ ESA

Sechs Raumfahrer aus aller Welt üben auf einer abenteuerlichen Exkursion das heikle Zusammenleben auf der Internationalen Raumstation (ganz rechts der deutsche Astronaut Alexander Gerst). In der zerklüfteten Felslandschaft des slowenischen Karst-Plateaus durchlaufen sie derzeit ein dreiwöchiges Trainingsprogramm der Europäischen Weltraumagentur Esa. Diverse Missionen stehen auf dem Plan: Die Himmelsstürmer streifen durch Höhlen, sie erforschen unterirdische Seen - und trainieren dabei, wie man im Team Probleme löst.

Fußnote

2-fache Schallgeschwindigkeit kann das gepresste Kohlendioxid erreichen, das beim Entkorken von Champagner durch den Flaschenhals entweicht - wenn auch nur für Sekundenbruchteile. Direkt über der Öffnung entstehen dabei Stoßwellen, wie sie auch im Düsenstrahl von Überschallflugzeugen auftreten. Das haben französische Forscher mithilfe einer Hochgeschwindigkeitskamera entdeckt, die 12.000 Aufnahmen pro Sekunde macht.

* Quizantworten: Der "Árbol del Tule", eine Sumpfzypresse im mexikanischen Städtchen Santa María del Tule, kommt mit 14 Meter Stammdurchmesser auf ein Gewicht von rund 636 Tonnen - so viel wie acht mittlere Diesellokomotiven. / Der iranische Großmeister Ehsan Ghaem Maghami spielte im Februar 2011 gegen 604 Gegner zugleich - nach 25 Stunden hatte er 580 von ihnen besiegt / Das Gebiss der Haie heißt so, weil in ihrem Kiefer wie in einem Magazin mehrere Reihen fertiger Zähne bereitstehen, die an die Stelle ausgefallener Beißer nachzurücken.