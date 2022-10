Das Fachteam analysierte Rückstände in Gefäßen aus der Kultur der Linienbandkeramik (LBK). Ihren Namen trägt diese älteste bäuerliche Kultur in Mitteleuropa wegen der typischen Verzierung auf der Keramik. Sie verbreitete sich in Mitteleuropa ab Mitte des 6. vorchristlichen Jahrtausends, vor allem entlang der großen Flüsse wie insbesondere der Donau.

Wanderungswellen aus dem Südosten

Die Gefäße stammten aus Fundstätten in Ungarn, Polen, Frankreich, den Niederlanden und auch aus Deutschland – hier aus Königshoven am Niederrhein. Die ältesten Rückstände von Milch waren demnach etwa 7400 Jahre alt. Das zeige, dass schon die frühesten Bauern in Mitteleuropa Milch in größerem Maßstab konsumierten, betont das Team.