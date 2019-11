Akkord-Analyse Das Geheimnis guter Popmusik

"Country Roads" von James Taylor, "Red, Red Wine" von UB40 und "Ob-La-Di, Ob-La-Da" von den Beatles - Forscher wollten herausfinden, warum Popsongs Menschen Spaß machen. Ihr Ergebnis: Bei der Auswahl der Akkordfolge kommt es nicht auf eine hohe Anzahl unterschiedlicher Tonkombinationen an, sondern auf das richtige Zusammenspiel aus Spannungs- und Überraschungseffekten.

Oft wird kritisiert, dass sich Popsongs immer irgendwie ähnlich anhören. Komiker haben sich mehrfach eine Freude daraus gemacht, mit den immer gleichen vier Akkorden eine ganze Reihe von Liedern nachzuspielen. Und doch kommen die Kompositionen beim breiten Publikum gut an.

Um den Grund herauszufinden, hat Vincent Cheung vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig gemeinsam mit Kollegen 80.000 Akkorde aus knapp 750 Popstücken untersucht, die es zwischen 1958 und 1991 in die US-Charts geschafft hatten. Ein Computerprogramm berechnete, wie wahrscheinlich bestimmte Akkordfolgen sind und bestimmte für jeden Akkord zwei Werte:

Wie erwartet oder überraschend ist der Akkord im musikalischen Kontext?

Wie stark lässt der Akkord erahnen, wie es im Lied weitergeht?

Dann spielten die Forscher Passagen aus den Popsongs jeweils einem von knapp 40 Probanden vor. Allerdings verfälschten sie die Liedschnipsel so, dass die Songs nicht mehr zu erkennen waren. Die Studienteilnehmer hörten allein die Akkordfolge, unterlegt von einem standardisiertem Schlagzeug-Beat. Die Akkorde waren außerdem alle gleich lang.

Spiel mit den Erwartungen der Zuhörer

Die Probanden mussten beim Hören nach jedem Akkord angeben, wie angenehm sie diesen empfanden. Anschließen glichen die Forscher die Angaben zum Hörgenuss mit den zuvor berechneten Werten für jeden Akkord ab. Dadurch konnten sie bestimmen, in welchem musikalischen Kontext ein Akkord als besonders angenehm empfunden wurde.

Demnach klingt es für den Hörer besonders angenehm, wenn auf eine Akkordfolge, die den weiteren Fortgang des Stücks offen lässt, ein erwartbarer Akkord folgt. Nach Akkorden, die einen bestimmten Folgeton vermuten lassen, klingt ein unerwarteter Akkord besonders angenehm, schreiben die Forscher im Fachmagazin "Current Biology".

Untersuchungen der Studienteilnehmer im Magnetresonanztomographen untermauerten das Ergebnis: Der Nucleus accumbens im Gehirn der Probanden, in dem Glücksgefühle entstehen, reagierte nicht wie erwartet per se auf den Hörgenuss, sondern nur dann, wenn der Hörer besonders gespannt war, wie es weitergeht.

Entscheidend, in welcher musikalischen Situation der Hörer überrascht wird

"Es ist faszinierend, dass bei Menschen Freude an einem Musikstück entsteht, nur durch die Art und Weise, wie die Akkorde in der Musik über die Zeitdauer hinweg angeordnet werden", sagte Cheung. Menschen empfänden offenbar Songs als angenehm, die eine gute Balance zwischen dem Wissen, was als nächstes passieren wird, und der Überraschung mit etwas Unerwartetem erreichten.

Bislang sei man davon ausgegangen, dass Musikgenuss etwa dann entsteht, wenn der Hörer unerwartet eine gutklingende Stelle wahrnimmt. "Wir haben gezeigt, dass das so gar nicht stimmt", sagte Cheungs Kollege Stefan Koelsch, der die Studie geleitet hat. Es sei entscheidend, in was für einer musikalischen Situation der Hörer von einer Tonfolge überrascht werde.

Den Forschern zufolge könnten die Ergebnisse der Studie dazu beitragen, Musikprogrammen das Komponieren beizubringen.