mein Leben hatte kaum begonnen, da war es auch beinahe schon wieder vorbei. Irgendwann im Laufe des Jahres 1971 widerfuhr mir, was zum Schrecken ihrer Eltern offenbar mehr Säuglingen passiert, als man denkt: Ich fiel vom Wickeltisch. Was danach geschah, darüber habe ich nur lückenhafte Informationen, die allerhand Fragen aufwerfen.

Meine Mutter berichtete, meine Atmung habe ausgesetzt und ich sei blau angelaufen. Sie habe mich dann unter kaltes Wasser gehalten, was mich offenbar wiederbelebte. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte mich ins Krankenhaus. Die niederschmetternde Diagnose dort lautete: "klinisch tot".

Klinisch tot bedeutet, dass der Herzschlag und die Atmung ausgesetzt haben. Was mich wieder ins Leben zurückgeholt hat, weiß ich nicht. War es der Stromstoß eines Defibrillators? Diese Geräte sind heutzutage teils sogar an öffentlichen Plätzen zugänglich, doch ob ein Dortmunder Provinzkrankenhaus damals darauf Zugriff hatte, daran habe ich Zweifel. Womöglich war es eine von einem fachkundigen Arzt von Hand durchgeführte Herz-Lungen-Wiederbelebung, der ich mein Leben verdanke.

Beide Methoden der Wiederbelebung waren jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt erst seit gut einem Jahrzehnt verfügbar. Zuvor bedeutete die Diagnose Herzstillstand den sicheren Tod. Nun konnte sie der Beginn eines neuen Anfangs sein. An genau dieser Schnittstelle von Leben und Tod beginnt die Forschung des Kardiologen Sam Parnia vom Weill Cornell Medical College in New York City.

Wohl kaum ein Forscher vor ihm sammelte derart viele Daten, die über jenen Moment Auskunft geben, in dem wir sterben und doch noch immer leben. Rund 20 Prozent aller klinisch Toten und erfolgreich Wiederbelebten berichteten etwa hinterher, dass sie heftige Aktivität von Ärzten und Krankenschwestern um sich herum wahrgenommen hätten - obwohl sie sich nicht bewegen konnten. Einige Betroffene behaupten sogar, sie hätten die Verkündung ihres eigenen Todeszeitpunkts mitbekommen.

Kardiologe Sam Parnia

Experimente mit Ratten bestätigen anscheinend, was Parnia von seinen wieder ins Leben zurückgeholten Patienten erfahren hat. Im Labor wurden die Nager in eine künstliche Nahtoderfahrung versetzt. Gleichzeitig wurden die Hirnströme der Tiere gemessen. Zur Verblüffung der Forscher sank die Hirnaktivität nicht ab, sondern nahm offenbar deutlich zu.

Viele Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, beschreiben eine ähnliche Erfahrung: Sie schritten durch einen Tunnel in Richtung auf ein gleißendes Licht zu; andere wollen sich gar von oben selbst beim Sterben zugesehen haben. Nicht selten deuten die Betroffenen dieses Erlebnis als Beleg für ein Leben nach dem Tod; manche erkennen darin gar eine göttliche Offenbarung. Sam Parnias Sicht ist wissenschaftlich nüchterner, aber nicht minder spektakulär: Demnach ist unser Gehirn nach unserem Ableben deutlich aktiver als bisher angenommen.

Auffällig sei indes, dass die meisten Menschen mit Nahtoderfahrung eine besondere Eigenschaft teilten, meint der Wissenschaftler: Sie verwandelten sich nach diesem Erlebnis in positivere und selbstlosere Wesen, die eher als vorher bereit seien, anderen zu helfen.

Ich selbst habe nicht die blasseste Erinnerung an meine Nahtoderfahrung als Säugling. Die von Parnia beschriebenen Eigenschaften nehme ich natürlich trotzdem gern für mich in Anspruch.

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Ach du liebe Güte, Mikroplastik in unserem Trinkwasser ? Die WHO weist auf diesen höchst unerwünschten Fremdkörper hin, kommt in diesem Zusammenhang allerdings auch zu einem überraschenden Befund.

? Die WHO weist auf diesen höchst unerwünschten Fremdkörper hin, kommt in diesem Zusammenhang allerdings auch zu einem überraschenden Befund. In der freien Wildbahn möchten wir ihnen lieber nicht begegnen; und doch lieben wir sie und bewundern ihre animalische Dynamik, Kraft und Anmut. Wie kann es also möglich sein, dass es um den Tiger derart schlecht bestellt ist, wie diese neue Studie belegt?

derart schlecht bestellt ist, wie diese neue Studie belegt? Was haben wir geschluchzt, als Leonardo DiCaprio im Film "Titanic" für immer im Eiswasser des Nordatlantiks versank. Inzwischen hat der Zahn der Zeit und insbesondere das Meerwasser in bedenklicher Weise an dem Wrack des einstigen Luxusliners genagt.

für immer im Eiswasser des Nordatlantiks versank. Inzwischen hat der Zahn der Zeit und insbesondere das Meerwasser in bedenklicher Weise an dem Wrack des einstigen Luxusliners genagt. Wer seine Jugend in den Achtzigerjahren in Nordrhein-Westfalen verbracht hat und Hörer der Kultsendung "Schlagerrallye" des Westdeutschen Rundfunks war, wurde Zeuge eines staunenswerten Vorgangs: Sagenhafte 74 Wochen hielt sich der Song "Moonlight Shadow" von Mike Oldfield in den Top Ten der Hitparadensendung . Wissenschaftler des Instituts für Theoretische Physik der Goethe-Universität können nun erklären, warum es so etwas vermutlich nie wieder geben wird.

. Wissenschaftler des Instituts für Theoretische Physik der Goethe-Universität können nun erklären, warum es so etwas vermutlich nie wieder geben wird. Das Deutsche Historische Museum in Berlin widmet der Armbrust eine ganze Ausstellung. Eine Verneigung vor einer Zeit, als eine Waffe womöglich letztmalig so etwas wie Eleganz ausstrahlte.

eine ganze Ausstellung. Eine Verneigung vor einer Zeit, als eine Waffe womöglich letztmalig so etwas wie Eleganz ausstrahlte. Die aktuelle Netflix-Serie "Mindhunter" weckt neues Interesse für einige der spektakulärsten Fälle von Serienmorden in den USA. Nun könnte sogar der in der Serie dargestellte Fall des seit Jahrzehnten inhaftierten mutmaßlichen Mehrfachmörders Wayne Bertram Williams auf Betreiben der Bürgermeisterin von Atlanta, Keisha Lance Bottoms, völlig neu aufgerollt werden.

Quiz

Der Mensch wird mit 300 Knochen geboren. Wie viele sind es nach einem durchschnittlich langen Leben?

In jeder Sekunde prasseln rund elf Millionen Informationen auf das menschliche Gehirn ein. Doch wie viele davon nehmen wir wirklich wahr?

Ein durchschnittlicher Passagierjet bringt uns mit einer Geschwindigkeit von gut 900 Kilometern pro Stunde an unser Ziel. Ein anderes Gefährt, das wir alle täglich nutzen, stellt diese Reisegeschwindigkeit jedoch weit in den Schatten. Welches?

Bild der Woche

Suzette Bousema

Geblubber von gestern. Rund 20.000 Jahre alt sind die abgebildeten Bläschenstrukturen, die in einem Eisbohrkern aus der Antarktis zu erkennen sind. Die in den Blasen eingeschlossene Luft gibt Forschern Auskunft über die atmosphärischen Bedingungen, die vor Jahrtausenden auf der Erde geherrscht haben. Doch das faszinierende Innenleben solcher Eisproben haben bislang nur wenige zu Gesicht bekommen.

Fußnote

11 Meter lang war jener Buckelwal, der Mitte August bei der Stadt Jeffreys Bay in Südafrika gestrandet ist. Wegen seiner Größe konnten ihn örtliche Meeresbiologen nicht ohne Gefahr für die eigene Unversehrtheit in den Ozean zurückziehen. Folglich drohte dem Meeresgiganten ein qualvoller Tod. Der gemessen daran humane Ausweg: Ein Polizeikommando brachte einen Sprengsatz am Kopf des Wals an und tötete ihn damit.

SPIEGEL+-Empfehlungsliste Wissenschaft

* Quiz-Antworten: 206 / Etwa 40 / Die Erde. Unser Planet rast mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100.000 Kilometern pro Stunde durch den Weltraum.