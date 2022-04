»Wir haben immer vermutet, dass dieser Komet groß sein muss, weil er in so großer Entfernung so hell ist. Jetzt konnten wir das bestätigen«, erklärt David Jewitt, Astronomie-Professor an der University of California. Er ist auch Co-Autor der neuen Studie zu dem Kometen, die diese Woche in der Fachzeitschrift »The Astrophysical Journal Letters « publiziert wurde. Die Forscher nutzen dafür das Hubble-Weltraumteleskop und machten am 8. Januar 2022 fünf Aufnahmen von dem Kometen.