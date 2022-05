Flüssiggas-Pipeline in Brunsbüttel an der Nordsee

Es sind Bilder und Aussagen, die sich die Grünen lieber nicht in ihren Annalen gewünscht hätten: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf »Einkaufstour« in Katar und nun auch noch Händeschütteln mit den fossilen Größen der Republik, Wintershall, RWE und Uniper für neue Flüssiggasterminals in Norddeutschland.

Habeck hängt sich für uns alle rein. Zum Wohle der Republik lässt er seine grünen Überzeugungen hinter sich, damit wir alle im nächsten Winter nicht frieren müssen. So ehrenwert dieser Einsatz ist: War es wirklich nötig, dafür alle Klima- und Umweltschutz-Überzeugungen in den Schrank zu hängen?

Ein Terminal kostet rund 800 Millionen Euro . Die Bundesregierung plant bisher mindestens sechs. Da es nun Knall auf Fall gehen muss, wittert die Gaslobby Morgenluft. Sie weiß, dass die Bundesregierung schnelle Erfolge braucht. So machte Bundesfinanzminister Christian Lindner kurzerhand drei Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt locker. Zudem soll es KfW-Kredite geben – ob zusätzlich oder nicht, ist unklar. Auch mit dem Umweltschutz soll es nicht mehr so genau genommen werden. Wenn die riesigen Stahlpfeiler in den Meeresboden gerammt werden, heißt es: die Schweinswale oder wir?

Die Deutsche Umwelthilfe jedenfalls hat wenig Verständnis für die Hauruckaktion mit den neuen Flüssiggasterminals. Der größte »Schweinswal-Fan in der Bundesregierung« Doch die Abwehrreflexe von Minister Habeck sind extrem dünnhäutig: Er sei der größte »Schweinswal-Fan in der Bundesregierung«, betonte Habeck am Donnerstag in Wilhelmshaven. Die DUH solle bitte nicht gegen die Terminals klagen. Sonst würde man noch abhängiger von Putin. Das will natürlich keiner. Sein rhetorischer Erpressungsversuch zeigt vor allem: Die Nerven liegen blank. Die Grünen müssen nun Entscheidungen treffen, die sie nie treffen wollten, alles muss wahnsinnig schnell gehen, es gäbe ja keine Alternative.

Welche Klimaschutzmaßnahme hat jemals so schnell und so viel Unterstützung erhalten, wie dieser Versuch, unsere Gasabhängigkeit zu zementieren? Warum sparen wir nicht mehr Energie, statt mehr Flüssiggasterminals zu bauen? Klimaforscher wie Niklas Höhne vom New Climate Institute aber auch das Deutsche Institut für Wirtschaft (DIW) schreiben, es gebe ein kurzfristiges Einsparpotenzial von sage und schreibe 19 bis 26 Prozent. Zur Überbrückung könnten auch schwimmende Flüssigerdgas-Terminals sinnvoll sein – dem Baubeginn für ein solches hat Habeck am Donnerstag beigewohnt. Allerdings halten die Ökonomen »feste LNG-Terminals« für »nicht sinnvoll« – schließlich könnten sie erst in vier Jahren ans Netz gehen, sie kosten noch mehr, und eigentlich sollte der Gasverbrauch ja tendenziell sinken. Tenor: Ja, es braucht zusätzliches Flüssiggas – aber bitte mit Augenmaß!

Wie wäre es mit einem »Energiespargipfel«? Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für einen Wandel als eine Krise. Nie waren die Argumente für eine Energiewende so augenscheinlich glasklar wie in diesen Wochen. Wann, wenn nicht jetzt hätte man den Deutschen überzeugender erklären können, dass wir sofort unsere fossilen Energien runterfahren müssen. Das alle mithelfen müssen. Eine nationale und europäische Kraftanstrengung für eine echte Unabhängigkeit vor Wüstendiktatoren und irren Invasoren.

Es hätte einen eilig einberufenen »Energiespargipfel« geben können. Den hätte dann Scholz mit den Worten eröffnet, dass wir nun auch bei der Energiewende in einer Zeitenwende angekommen sind. Dann hätte Finanzminister Lindner die Milliarden auf den Tisch geknallt, damit Unternehmen belohnt werden, die weniger Öl und Gas verbrauchen und Habeck hätte sofort ein riesiges Schnellprogramm für den Austausch alter Gasheizungen in Deutschland aufgelegt, plus Werbekampagne »Sei modern, sei Wärmepumpe!«. Und ein Sofortprogramm für die Ausbildung von Energieberatern, Energiespar-Krisenstäbe in großen Unternehmen und, und, und …