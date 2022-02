Zuschüsse, Steuervorteile Riesige Subventionen fließen weltweit in klimaschädliche Projekte

1,6 Billionen Euro fließen jährlich an Subventionen in Projekte, die klimaschädlich sind, so das Fazit einer neuen Studie. Die Autoren sagen: Die Menschheit finanziert ihr eigenes Aussterben.