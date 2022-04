Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Ein Rettungsversuch für das Öl Und damit nicht genug. Durchaus kontrovers ging es auch bei der Abschlussdiskussion über den Weltklimabericht zu – es war angeblich die historisch längste in der Geschichte des IPCC. In einer 40-stündigen Marathonsitzung diskutierten Wissenschaftler und Regierungsvertreter über die »Zusammenfassung für politischen Entscheidungsträger« (Summary for Policymakers). Bei der Langfassung des Berichts, also dem Original, haben Regierungen selbstverständlich keinerlei Mitspracherecht, da entscheidet allein die wissenschaftliche Evidenz. Bei der Zusammenfassung für Entscheidungsträger kurioserweise aber schon – was Klimajournalisten weltweit am Montag auf eine harte Geduldsprobe stellte.

Denn die Presse ist von diesen Verhandlungen über die Summary ausgeschlossen und die finalen Dokumente bekommen Medienvertreter erst in letzter Minute. Ich musste mich am Wochenende deshalb mit einigen Autorengesprächen und einer Vorabversion, einem Leak von vor ein paar Wochen, begnügen. Als ich am Montagmittag dann endlich die finale Fassung las, staunte ich nicht schlecht: Die Summary wurde an vielen Stellen abgeschwächt. Zwei Beispiele. Klimagerechtigkeit

Im (alten) Leak stand etwa im Artikel B3.3: »Die zehn reichsten Prozent der Menschheit sind für 36 bis 45 Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die Ärmsten zehn Prozent nur für drei bis fünf Prozent.« Diese Zahl beweist: Die Reichen dieser Erde sind das Problem, nicht die Armen. Klare Sache. Leider verschwanden die entlarvenden Zahlen in der finalen Fassung. Da hieß es dann nur noch in der Einleitung des Paragrafen B3, dass zehn Prozent der Haushalte mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch einen »disproportionalen« Anteil am weltweiten Treibhausgasausstoß haben. Im Unterartikel B3.3 ist dann von Reichen gar nicht mehr die Rede, da heißt es nur noch, dass den Einkommensschwachen dieser Welt doch dringend aus ihrer (Energie)-Armut geholfen werden müsse. Warum lässt man wissenschaftlich belegte Zahlen in der Summary einfach weg?

Umstrittene CO 2 -Vermeidungs- und Speichertechnologien

Hier ging es um die Bewertung von bestimmten Techniken zur CO 2 -Vermeidung. Im (alten) Leak stand dazu: »Der Ausbau und die weltweite Verbreitung von Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS), Atomenergie und Kohlendioxidabscheidung (CDR) sind nicht so schnell vorangekommen wie erwartet.« Grund dafür seien wirtschaftliche »Barrieren, institutionelle Herausforderungen und Bedenken der Öffentlichkeit hinsichtlich Sicherheit und Nachhaltigkeit.«

Klingt erst mal logisch. Denn tatsächlich spielen alle drei »Klimaschutz-Lösungen« bisher kaum eine Rolle. Zum Beispiel CCS: Das ist die Abkürzung für Carbon Capture and Storage und bezeichnet die Technologie, bei der CO₂ aus einer Produktionsanlage abgeschieden, verflüssigt und schließlich im Untergrund gespeichert werden kann. Das testen Unternehmen derzeit in Pilotanlagen , etwa bei Zementwerken. Der Vorteil: Mit CCS können nicht vermeidbare Emissionen wie bei der Zementproduktion einfach abgeschieden werden. Dadurch kann die Produktion mit viel Aufwand sogar CO 2 -neutral werden. Der Nachteil: Es ist kostspielig und oftmals gab es Widerstand in der Bevölkerung, weil niemand ein CO 2 -Endlager unter der Erde in seiner Nähe will. Außerdem stehen Ölkonzerne (und Regierungen wie Norwegen und Saudi-Arabien) im Verdacht, die Technologie nutzen zu wollen, um auch künftig weiter fleißig Öl fördern und verkaufen zu können. Letzteres scheint der Fall zu sein. Denn in der neuen Fassung steht nun, dass CCS es »ermöglichen könnte«, fossile Energien länger zu nutzen und »stranded assets« (gestrandete Vermögenswerte) zu vermeiden. Die weltweite CO 2 -Speicherkapazität unter Tage wird mit 1000 Gigatonnen CO₂ angegeben, »was mehr ist als der CO 2 -Speicherbedarf bis zum Jahr 2100, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen«. Zwar gebe es Hindernisse, so heißt es nun, aber »günstige Rahmenbedingungen« könnten diese abbauen. Auch interessant: Die Atomenergie wird am Ende gar nicht mehr erwähnt.

Bild vergrößern Ölförderung in Saudi-Arabien Foto: Bernard Gerard / Universal Images Group / Getty Images

Saudi-Arabien schwächt Paragraf über den Ausstieg aus fossilen Energien ab Wie konnte es so weit kommen? Zwar sind die Schlussverhandlungen nicht öffentlich. Dennoch ist recht eindeutig, dass Länder für ihre Interessen lobbyiert haben. Nachzulesen ist die gesamte Debatte mittlerweile im Earth Negociation Bulletin (ENB) , das sämtliche Uno-Verhandlungen aus der Nähe verfolgt. Anscheinend setzte sich Saudi-Arabien als einer der größten Ölproduzenten- und Exporteure der Welt für die positive Darstellung der CCS-Technologie ein und schwächte auch den Absatz zum Ausstieg aus fossilen Energien ab. Während es vorher hieß, dass die Welt eine »substanzielle Reduktion fossiler Energien« braucht (alter Leak), heißt es nun nur noch, dass man von fossilen Brennstoffen auf kohlenstoffarme Energiequellen oder auf fossile Brennstoffe mit CCS umsteigen sollte. Solche Unterschiede sind fein aber politisch brisant: Trotzdem die CCS-Technik nur in wenigen Industrieanlagen der Welt im Pilotstadium betrieben wird und, wie zuvor erwähnt, kostenintensiv ist (mindestens 100 Euro die Tonne CO₂), wird sie nun als ernsthafte Alternative aufgeführt. Im worst-case haben Staaten nun die Möglichkeit auf CCS zu verweisen, um ein »Weiterso« ihrer Ölförderung zu legitimieren. Außerdem fließen auch in der EU bereits jetzt Millionen Steuergelder in solche Testprojekte . Dank solcher Formulierungen könnten künftig noch mehr CCS-Projekte staatlich gefördert werden – und so fließt weniger Geld in andere Klimaschutzmaßnahmen. Die Diskussion um CCS war laut dem Protokoll von ENB insgesamt recht lang – und es beteiligten sich auch andere Länder. So waren Frankreich, Deutschland und Mexiko dafür, die Referenz für CCS zu streichen, weil die Technologie nicht reif sei. Die Niederlande – wo es bereits solche Pilotanlagen im Bau sind – waren hingegen eher auf der Seite von Saudi-Arabien. CCS mag für einige Industriezweige auch sinnvoll sein. Aber als echte Klimalösung kann die Technologie einfach nicht gelten. Wer den Bericht aber richtig liest, erkennt, dass die Potenziale dieser Technologie minimal sind und dass es für alle Länder billiger und risikoärmer ist, auf Wind und Sonne zu setzen (siehe Grafik im Tweet).

Bild vergrößern Foto: Xinhua / IMAGO