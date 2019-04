Klimaschutz New York will Glasfassaden an Wolkenkratzern verbieten

In New York sollen in Zukunft keine Wolkenkratzer mit Glasfassaden mehr gebaut werden. Bürgermeister Bill de Blasio plant ein Gesetz, dass eine deutlich höhere Gebäudeeffizienz vorschreibt. Wolkenkratzer mit Glasfassaden seien "unglaublich ineffizient", weil so viel Energie durch die Fenster entweiche, sagte der Politiker von den Demokraten. Die schlechte Wärmedämmung mache New Yorks Häuser schon jetzt zum größten Produzenten von Treibhausgasen in der Stadt.

"Beim Bau neuer Wolkenkratzer darf nur noch dann Glas verarbeitet werden, wenn die Bauherren Emissionen auf anderem Weg reduzieren", sagte de Blasio. "Nicht mehr geduldet wird, dass Unternehmen sich selbst Monumente errichten, die unserer Erde schaden und unsere Zukunft gefährden."

Auch für bestehende Gebäude mit einer Fläche von mehr als 2250 Quadratmetern sollen die neuen Effizienzkriterien gelten. Das betrifft nach Angaben der Stadt gut 50.000 Häuser in ganz New York. Sie müssen in Zukunft saniert werden, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Wer die neuen Auflagen nicht erfüllt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen.

Die neuen Effizienzwerte für Gebäude sind Teil eines "Green New Deals", mit dem Bill de Blasio die Treibhausgasemissionen in New York bis 2030 um 30 Prozent senken will. Bis zum Jahr 2050 soll die Stadt ihren Kohlendioxidausstoß sogar vollständig kompensieren. "Jeden Tag nähert sich unser Planet dem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt", sagte de Blasio. "Wir handeln jetzt, bevor es zu spät ist."

Unter anderem sollen alle städtischen Einrichtungen von New York mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt werden. Geplant ist die Nutzung von Wasserkraft aus Kanada. Der Bürgermeister will Mülltrennung zur Pflicht machen und eine Innenstadtmaut einführen. Außerdem soll in städtischen Betrieben zunehmend auf die Nutzung von Plastikgeschirr und verarbeiteten Fleischprodukten verzichtet werden.

Insgesamt plant die Stadt im Rahmen des "Green New Deal" mit Investitionen in Höhe von 14 Milliarden Dollar (knapp 12,5 Milliarden Euro). Ziel sei es, damit auch die soziale Ungleichheit in der Stadt zu bekämpfen. Um die Klimaziele zu erreichen, würden mehrere Zehntausend neue Jobs geschaffen.