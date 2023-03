Goldschmuck aus dem Hochmittelalter sei in den Niederlanden äußerst selten, teilte das Museum mit. Warum genau der Schatz vergraben wurde, werde auch in Zukunft ein Rätsel bleiben. Doch in der Mitte des 13. Jahrhunderts fand ein Krieg zwischen den niederländischen Regionen Westfriesland und Holland statt, Hoogwoud stand dabei im Zentrum.

Es sei möglich, dass jemand, der zu dieser Zeit mächtig gewesen sei, die wertvollen Gegenstände vergraben hatte, um sie zu schützen, sagte Ruijter. Angesichts der archäologischen Bedeutung wurde der Schatz dem Museum als Leihgabe zur Verfügung gestellt, wo er ausgestellt werden soll. Er bleibt aber offizielles Eigentum des Finders.