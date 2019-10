Drei Forscher teilen sich in diesem Jahr den Nobelpreis für Physik: der Kanadier James Peebles und die beiden Schweizer Michel Mayor und Didier Queloz. Die Forscher werden für ihre Arbeiten zur Entwicklung des Universum ausgezeichnet.

Peebles erhält die Hälfte der Auszeichnung für seine "theoretischen Entdeckungen in der physikalischen Kosmologie". Laut der Jury hat er durch seine Berechnungen und Überlegungen unser Verständnis von der Entstehung unseres Universums vor fast 14 Milliarden Jahren entscheidend geprägt. Peebles erkannte beispielsweise, wie nach dem Urknall Lichtstrahlen durch den Raum wandern konnten und deutete uralten Spuren dieser Strahlung richtig.

Die beiden Schweizer teilen sich die zweite Hälfte des Preisgelds, sie haben 1995 erstmals einen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt, er kreist um einen sonnenähnlichen Stern. An einem Observatorium in Frankreich entdeckten sie 51 Pegasi b, dieser Gasplanet ist mit dem Jupiter in unserem System vergleichbar.

Der inzwischen Dimidium getaufte Himmelskörper im Sternbild Pegasus habe eine Revolution in der Astronomie ausgelöst, heißt es in einer Mitteilung der Jury. Er stand am Anfang einer Entwicklung, die bis heute immer wieder ähnliche Entdeckungen hervorbringt. Mehr als 4000 Exoplaneten haben Forscher inzwischen entdeckt, manchmal sogar mehrere auf einmal.

Der Nobelpreis, die renommierteste Auszeichnung der Wissenschaft, ist mit neun Millionen schwedischen Kronen dotiert - umgerechnet ungefähr 830.000 Euro. Der Physik-Nobelpreis wurde zum ersten Mal 1901 vergeben. Die Entscheidung fällt die Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften.

Im Jahr 2018 gewannen der AmerikanerArthur Ashkin, der Franzose Gérard Mourou und die Kanadierin Donna Strickland. Mit ihr wurde bei der 112. Preisverleihung erst zum dritten Mal in der Geschichte des Physik-Nobelpreises eine Frau ausgezeichnet. Die Forscher erhielten die Auszeichnung für ihre Entwicklung von Laser-Werkzeugen.

Die Medizin-Nobelpreisträger in diesem Jahr heißen William Kaelin, Gregg Semenza und Peter Ratcliffe. Die beiden US-Amerikaner und der Brite wurden am Montag für ihre Untersuchungen zur Sauerstoffversorgung von Zellen ausgezeichnet.