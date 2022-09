Die Themen der Woche

Anschläge auf Ostseepipelines: Operation Seebeben

Nach dem Sabotageakt an den Nord-Stream-Pipelines läuft die Suche nach den Tätern: Welcher Staat hat ein Motiv? Und wie sicher ist Europas kritische Infrastruktur am Meeresgrund? Die SPIEGEL-Titelgeschichte.

Lecks in Nord Stream 1 und 2: »Das ist eine beachtliche Menge Treibhausgas«

Durch Schäden an gleich drei Nord-Stream-Röhren ist massenweise Erdgas ausgetreten. Was passiert bei solchen Vorfällen über und unter Wasser, was bedeuten sie außerdem für die Umwelt – und fürs Klima?

Löcher in Gaspipelines: Datenauswertung zeigt riesige Methanwolke über Nord-Stream-Lecks

Hunderttausende Tonnen Methan dürften aus den Lecks in den Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 in die Atmosphäre gelangt sein. Nun haben Fachleute den Weg der Gaswolke nachvollzogen.

Mutmaßliche Sabotage an Nord-Stream-Röhren: So viel Gas strömt noch aus – und so schwierig wäre die Reparatur

Drei von vier Röhren der Nord-Stream-Pipelines sind beschädigt. Wie groß ist das Ausmaß der Lecks? Mit wie viel Gas waren die Röhren befüllt? Und wie lange strömt es noch aus? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Fehlendes Klimaschutzprogramm: Der Ampelausfall

Die Bundesregierung lässt die nächste Frist für den Klimaschutz verstreichen. Die FDP blockiert – vor allem beim Auto. Und die Grünen haben gerade andere Sorgen. Doch die Politik trägt die Schuld nicht allein.

Umweltpolitik der Neofaschisten in Italien: »Das Programm von Fratelli d'Italia ist der NPD näher als der AfD«

Was ist von der neuen rechten Regierung in Italien in der Umwelt- und Klimapolitik zu erwarten? Der Historiker Nils Franke erklärt, wo sich im Wahlprogramm Blut-und-Boden-Ideologie versteckt hat.