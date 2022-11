Wenn Vögel Spuren am Himmel hinterlassen würden, wie sähen sie wohl aus? Bei diesem Austernfischer in Schottland gleicht die Antwort einer präzise in die Luft gezirkelten Spirale. Andere Vögel malen chaotische Wirbel, Wolken aus synchronisierten Flugpfaden oder Muster wie aus psychedelischen Träumen in den Himmel. Der spanische Fotograf Xavi Bou setzt seine Fotos aus Zeitlupenaufnahmen zusammen. In seinem neuen Buch »Ornithographies« zeigt er jetzt eine Auswahl seiner Werke.

