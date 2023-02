Paläoanthropologie Das Rätsel um die alte Flusspferd-Metzgerei

Sehr wahrscheinlich wurde der gefundene Hammer und Schneidestein benutzt, um Flusspferde zu zerlegen. An Knochen von mindestens drei einzelnen Tieren fanden sich Bearbeitungsspuren, berichtet ein Team um Rick Potts vom National Museum of Natural History in Washington im Fachblatt »Science« . »Das ist eines der ältesten, wenn nicht das älteste Beispiel für Oldowan-Technologie«, heißt es in einer Mitteilung. Das Forscherteam datiert die Objekte auf ein Alter von etwa 2,9 Millionen Jahren.