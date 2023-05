Doch aktuell gibt es ein massives Problem: Das Wasser fehlt. Bei jeder Schiffsdurchfahrt fließen rund 200 Millionen Liter in die Ozeane ab, Nachschub muss her. Aber in mehreren Seen, aus denen das für die Schiffspassagen nötige Wasser kommt, sind die Pegel zuletzt massiv gesunken. Allen voran der Gatúnsee und der Alajuelasee. So nahm der Füllstand im Alajuela allein binnen eines Monats um sieben Meter ab, das sind zehn Prozent.