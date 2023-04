Ganz unerwartet kam der Fund am Bahnhof Port-Royal aber nicht, die Existenz eines Friedhofs in der Gegend war bekannt. Bereits im 19. Jahrhundert hatten Archäologen die Totenstadt teilweise ausgegraben. Damals interessierten sie sich in erster Linie für wertvolle Grabbeigaben, nicht aber für die Skelette.

Aufschluss über das Leben der Parisii

Die Nekropole wurde wieder zugeschüttet, wichtige Informationen gingen verloren. Nun wurde ein bislang unberührter Teil entdeckt. Und die rund 50 Skelette.

Anders als im 19. Jahrhunderts werden nun sämtliche Funde in einem Labor näher untersucht, einschließlich der DNA. »Die Bestattungsriten und die DNA können uns Aufschluss über das Leben der Parisii sowie ihren Gesundheitszustand geben«, sagt Garcia. »Es ist ein Fenster in die Begräbniswelt von Paris in der Antike«. Und mehr noch, denn: »Was sich in den Gräbern findet, das fand sich damals auch in den Häusern.«