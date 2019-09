Angewandte Mathematik So finden Sie den besten Parkplatz

Das Problem ist wirklich drängend. Hätte es sonst den Weg in ein offizielles Regierungsdokument gefunden? "Die Parkplatzsuche", heißt es in der Strategie der Bundesregierung zur künstlichen Intelligenz (KI), könne "schon bald der Vergangenheit angehören". Und zwar dann, "wenn vernetzte Fahrzeuge auf Basis von KI künftig vorher wissen, wo die nächste Lücke frei wird".

Bis es so weit ist, könnte es allerdings noch ein bisschen dauern.

Es braucht also andere Lösungen und womöglich ist da eine Forschungsarbeit hilfreich, die der Physiker Paul Krapivsky von der Boston University und sein Kollege Sidney Redner vom Santa Fe Institute gerade im "Journal of Statistical Mechanics" veröffentlicht haben. Es geht darin um die Frage, welche Strategie bei der Parkplatzsuche die erfolgreichste ist.

Das Ganze ist ein klassisches Optimierungsproblem: Wo auf einem großen Parkplatz soll man sein Auto abstellen? Ziemlich weit draußen, weil man keine Zeit für die Suche aufwenden will? Dort findet man vielleicht leichter einen freien Platz, läuft aber länger zum Ziel. Oder sollte man versuchen, nah am Zielort noch eine Lücke zu finden? In diesem Fall droht ein ewiges Herumfahren, wenn dann doch nichts frei ist. Vielleicht bringt ja auch ein Mittelweg den Erfolg, bei dem man ein bisschen sucht, aber nicht zu lange?

Krapivsky und Redner haben die drei Strategien an einem simulierten Parkplatz ausprobiert und darauf geschaut, mit welcher Taktik ein Fahrer insgesamt am wenigsten Zeit bis zu seinem Ziel braucht. Der Einfachheit halber bestand der Parkplatz nur aus einer langen Reihe. Den drei Strategien gaben sie die Namen "zaghaft" (Fahrer fährt bis zum ersten geparkten Auto vor und nimmt sofort den nächsten freien Platz), "optimistisch" (fährt direkt zum Ziel und notfalls von dort aus wieder zurück) und "bedacht" (parkt zwar nicht gleich in der ersten Lücke, nimmt dann aber die nächste verfügbare).

Im Video: Der Versuchsaufbau der Forscher

Für die Strategien verwendeten die Forscher jeweils eine mathematische Gleichung. Das Ergebnis ihrer Berechnungen: Der "zaghafte" Ansatz ist nach den Erkenntnissen der Forscher "lachhaft ineffizient" - weil einfach zu viele Plätze freibleiben und dem Fahrer stattdessen ein langer Fußweg bevorsteht.

Zweitbeste Lösung, und nach den Erkenntnissen nur wenig schlechter als die optimale Strategie ist der "optimistische" Ansatz. Es kann sich also durchaus lohnen, hoch zu pokern. Am besten sind Fahrer jedoch mit der "bedachten" Strategie unterwegs - also nicht die erste Parkmöglichkeit zu nehmen, sondern darauf zu vertrauen, dass es noch mindestens einen besseren Platz weiter vorn gibt.

Diese Lösung ist übrigens verwandt mit einer Strategie zur Lösung einer klassischen Optimierungsaufgabe, die unter Mathematikern - vielleicht nicht mehr ganz politisch korrekt - als das Sekretärinnenproblem bekannt ist: Dabei, so die Aufgabenstellung, ist eine Stelle in einem Unternehmen zu besetzten und die Kandidatinnen sprechen eine nach der anderen vor. Die Personalabteilung kann sich jederzeit für eine Bewerberin entscheiden, die dann den Job erhält. Einmal abgelehnte Bewerberinnen können dagegen nicht noch einmal angefragt werden. Eine Lösung hier lautet nun wie folgt:

Man betrachtet die ersten 37 Prozent der Bewerberinnen, gibt ihnen den Job aber nicht. Stattdessen nimmt man die erste Kandidatin, die besser als diese Vergleichsgruppe ist. Damit fährt man im Schnitt am besten, auch wenn diese Strategie natürlich auch schiefgehen kann.

So ähnlich verhält es sich auch mit der Parkplatz-Strategie von Krapivsky und Redner. Dazu kommt, dass sie im Vergleich zum echten Leben auf einigen vereinfachenden Annahmen basiert. "Eine dieser Vereinfachungen ist, dass jeweils nur ein Auto nach einem Parkplatz sucht", sagt der Informatiker Wolfram Burgard von der Universität Freiburg. Er war an den Arbeiten der US-Kollegen nicht beteiligt, hat sich aber zusammen mit Kollegen mit Suchstrategien befasst, die eines Tages in autonom fahrenden Autos zum Einsatz kommen könnten.

Eine weitere Vereinfachung: Die Autos sind nur entlang einer Straße unterwegs, in einem Parkhaus oder in der Umgebung eines großen Einkaufszentrums sei die Optimierungsaufgabe deutlich komplexer, sagt Burgard. Entsprechend komplex seien auch die mathematischen Lösungen. "Ein Mensch kann das nicht nachvollziehen." Bei dem Modell von Krapivsky und Redner sei wenigstens das anders.