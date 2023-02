Laut einer neuen Studie werden Penisse immer länger. Wie Forscher um den Urologen Michael Eisenberg von der Stanford University in Kalifornien berichten, ist das männliche Geschlechtsteil in den vergangenen 30 Jahren um 24 Prozent gewachsen. »Die erigierte Länge nahm im Laufe der Zeit in mehreren Regionen der Welt und in allen Altersgruppen signifikant zu«, schreibt das Team in der Fachzeitschrift »World Journal of Men’s Health« .