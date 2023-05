Auch Al Jaber erkennt das an. Doch er spricht statt vom Ausstieg aus fossilen Energien lieber vom Ausstieg fossiler Emissionen oder dem Aufbau von »kohlenstoffarmen Ökonomien« mit CO 2 -armen Energiequellen. Hört sich ähnlich an, meint aber Grundverschiedenes. Ein echter Ausstieg bedeutet den Abbau von Öl- und Gasplattformen und das Abschalten von Kohlekraftwerken. Ein Ausstieg aus fossilen Emissionen hingegen meint ein Weiter-so, wenn die Emissionen von Öl, Gas und Kohle perspektivisch nicht in die Atmosphäre gelangen.

Dabei helfen könne die Entwicklung unterirdischer CO 2 -Speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) und CO 2 -Einfangen aus der Luft (Direct Air Capture, DAC). Dazu passt die Ansage des Sultans, dass »fossile Energien auch lange noch Teil des Energiemixes bleiben werden«. Es sollten »Realitäten« akzeptiert werden. Er plädiert für einen »parallelen Weg« aller Energiequellen.

»Al Jaber plant hier offensichtlich ein Programm zur Lebensverlängerung fossiler Energieträger«, kommentierte Christoph Bals von Germanwatch recht passend. Denn tatsächlich sind Technologien wie CCS oder DAC erst im Teststadium, kostspielig und energieintensiv. Für die Ziele bis 2030 werden sie kaum etwas beitragen können, sind sich Experten sicher.

CCS und CDR: Wunderwaffen der Öllobby?

Doch das neue Wording gehört zum neuen fossil-grünen Pragmatismus, den der Sultan auf dem Petersberger Klimadialog einleitete. Dieser neue Geist will ehrgeizige Klimapolitik mit Partikularinteressen der Öl- und Gaskonzerne zusammenbringen. Es ist der feuchte Traum all jener, die glauben, dass trotz Klimakrise alte Geschäftsmodelle doch bis zu einem gewissen Grad weiterlaufen können.

Experten wie Oliver Geden von der Stiftung für Wissenschaft und Politik mahnen zugleich, dass CCS und DAC irgendwann einmal wichtig werden – etwa für unvermeidbare Rest-Emissionen, etwa aus der Landwirtschaft. Wer die Technologie grundsätzlich ablehnt, macht es sich auch zu einfach. Sie aber nun großzügig für Öl- und Gasverbrennung einzuplanen, ist eine riskante Wette auf die Zukunft.

Doch der neue Trend findet immer mehr Anhänger: So erklärte der US-Klimaveteran John Kerry auf Twitter: Was Kritiker bei Al Jaber als Interessenkonflikt verspotteten – ein Diplomat, der auch Geschäftsmann ist –, könne tatsächlich zu schnellen und umfangreichen Lösungen beitragen. Effektiven Klimaschutz überlässt man demnach also besser Businessprofis, egal, womit sie sonst ihr Geld verdienen.

Warum finden die Uno-Klimakonferenzen neuerdings immer in autoritär-fossilen Staaten statt?

Auch in Deutschland findet die Denke etwa bei der FDP, CDU und auch Teilen der SPD Anklang. Diskussionen hierzulande über synthetische Kraftstoffe (energieintensiv, teuer, unrealistisch) oder Wasserstoff-Heizungen (energieintensiv, teuer, unrealistisch) fallen in eine ähnliche Kategorie.

Das alles stimmt nicht gerade hoffnungsvoll mit Blick auf die COP28. Die Austragungsorte werden langsam, aber sicher auch zum Imageproblem für das Uno-Klima-Sekretariat UNFCCC. Schon auf der Uno-Klimakonferenz in Ägypten im vergangenen November gab es scharfe Kritik. Der autoritäre Staat versuchte, Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuspionieren, Proteste von Klimaaktivisten waren so gut wie unmöglich, und schon dort gewann die Forderung nach einem »Parallelsystem« von erneuerbaren und fossilen Energie an Terrain.

Warum die Treffen in solchen Staaten stattfinden müssen, wollte der SPIEGEL den neuen Chef des Uno-Klimasekretariats Simon Stiell fragen. Das Interview wurde kurzerhand »verschoben«. Zum jetzigen Zeitpunkt wolle man sich nicht zu Al Jaber und der Wahl des Gastgeberlandes äußern. Ist das noch kluge Diplomatie oder schon ein Wegducken vor unerwünschter Kritik?

Wenn Sie mögen, informieren wir Sie einmal in der Woche über das Wichtigste zur Klimakrise – Storys, Forschungsergebnisse und die neuesten Entwicklungen zum größten Thema unserer Zeit. Zum Newsletter-Abo kommen Sie hier.