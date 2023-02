In Pfannen, Outdoorkleidung oder Kochgeschirr Deutschland will »ewige Chemikalien« in der EU verbieten

Sie weisen Wasser und Fett ab und kommen in vielen Alltagsgegenständen vor: Sogenannte PFAS reichern sich jedoch auch in der Umwelt an und können die Gesundheit beeinträchtigen. Die Stoffe zu ersetzen, wird dauern.