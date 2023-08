Ein Mensch hört ein Lied – und Forschende können aus der Hirnaktivität ablesen, dass es sich um »Another Brick in the Wall, Part 1« der britischen Rockband Pink Floyd handelt: Das ist bei einem Experiment in den USA gelungen. Aus der aufgezeichneten Gehirnaktivität könne Rockmusik rekonstruiert werden, schreiben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Fachmagazin »Plos Biology« .