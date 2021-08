Außergewöhnliche Bestattung in Pompeji Archäologen entdecken mumifizierten Ex-Sklaven

Einzigartige Funde gibt es viele in Pompeji. Doch diesmal entdeckten Archäologen in der untergegangenen Stadt eines der am besten erhaltenen Skelette. Es sind die Überreste eines Ex-Sklaven, der zu Reichtum kam.