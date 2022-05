2000 Jahre nach Vulkanausbruch Erstmals Genom eines Menschen aus Pompeji entschlüsselt

Dabei fanden sie heraus, dass der Mann wahrscheinlich von Sardinien stammte und seine Vorfahren über das Gebiet des heutigen Irans und über Anatolien nach Europa gelangt sind. Außerdem litt er sehr wahrscheinlich an Tuberkulose der Wirbelsäule, wie die Gruppe um Gabriele Scorrano von der Universität Tor Vergata in Rom im Fachjournal »Scientific Reports« schreibt.

Italienische Wissenschaftler haben erstmals große Teile des Erbguts eines Menschen sequenziert, der vor fast 2000 Jahren in Pompeji beim Ausbruch des Vesuv umgekommen ist.

Krankheit und Herkunft von Individuum A

Vergleiche des rekonstruierten Erbguts mit Genomen in verschiedenen Gen-Datenbanken ergaben, dass der Mann zu 30,5 Prozent Gene aus der iranischen Jungsteinzeit und zu 51,6 Prozent Gene aus der anatolischen Jungsteinzeit in sich trug. Außerdem stammten 4,4 Prozent von westlichen Jägern und Sammlern und 13,5 Prozent von der Jamnaja-Kultur , die sich in der Bronzezeit aus der Region nördlich des Schwarzen Meeres bis weit nach Europa verbreitete.