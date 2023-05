Über wenige historische Katastrophen ist so viel bekannt wie den Ausbruch des Vesuvs, der im Jahr 79 nach Christus die römische Stadt Pompeji verwüstet hatte. Große Mengen an Asche und Bimsstein, pyroklastische Ströme, und, wie sich immer deutlicher zeigt, auch schwere Erdstöße sorgten für Zerstörungen und Tote. Zwar hatte ein Großteil der Bewohner die Stadt zum Zeitpunkt der Katastrophe bereits verlassen, doch Archäologen gehen davon aus, dass 15 bis 20 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner in dem Inferno umkamen.