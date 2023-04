Propaganda Moskaus übergeigte Querfrontpläne

All das klingt lustig, ist es aber nicht. Im »Washington Post«-Artikel wird auch erläutert, wie Russland AfD-Politiker umgarnt: mit teuren Reisen nach Russland etwa. Das fügt sich nahtlos ein in das, was über Moskaus Anwerbebemühungen unter Europas Rechten bekannt ist. Russlands »Strategen« setzten dem Bericht zufolge sogar ein »Manifest« für die AfD auf, in dem eine »Wiederherstellung normaler partnerschaftlicher Beziehungen zu Russland« gefordert werden sollte. Unklar sei jedoch, ob dieses »Manifest« jemals die AfD erreicht habe.

Lob von Björn Höcke

Ziemlich klar ist dagegen, dass der Wunsch nach einer Einbindung von Sahra Wagenknecht in der AfD gehört wurde. Björn Höcke etwa rief nicht nur bei einer Veranstaltung im Februar, kurz vor der Querfront-Demonstration in Berlin, Sahra Wagenknecht bei einer Veranstaltung öffentlich zu: »Frau Wagenknecht, kommen Sie zu uns!« Er ließ sogar ein YouTube-Video mit diesem Aufruf als Titel auf YouTube platzieren, als dauerhaftes Angebot.

Bei sogenannten Montagsdemonstrationen in Leipzig und Neustrelitz trugen manche offenbar Plakate, die zuvor im Kreml formuliert worden waren, so die »Washington Post«: »Nordstream 2 sofort öffnen!«, »Antirussische Sanktionen sofort beenden« und »Niedrigere Strompreise!«. Die Demonstrationen in Leipzig werden unter anderem von den Rechtsextremen »Freien Sachsen« unterstützt, und auch die rechtsextreme Identitäre Bewegung ist gern dabei.