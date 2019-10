Regionalpsychologie Liebe Leserin, lieber Leser,

vor zehn Jahren habe ich rübergemacht und bin von Mecklenburg-Vorpommern nach Hamburg gezogen. Seitdem bin ich eine Chimäre, halb Wessi, halb Ossi - ein Wossi. Bemerkt habe ich das zum ersten Mal, als man mir in Hamburg grinsend Bananen anbot. Doch auch sonst schien es kleine Unterschiede zu geben, und nun weiß ich endlich auch, woran das liegt.

Laut Psychologen formen die Herkunft und der Wohnort den Charakter. Demnach sind Menschen im Norden tatschlich unterkühlt, die Süddeutschen gemütlich und Großstädter aufgeschlossen. Die Unterschiede im Gemüt haben weitreichende Folgen: Mehrere Studien haben schon in der Vergangenheit gezeigt, dass die vorherrschenden Charaktere mitbestimmen, wie eine Region wählt, wie viele Verbrechen es gibt, wie sie mit einer wirtschaftlichen Krise klarkommt.

Severin Matusek/ EyeEm/ Getty Images Der kühle Norddeutsche und der aufgeschlossene Städter: Die Vorurteile stimmen

In einer neuen Analyse haben Forscher um Martin Obschonka von der Queensland University of Technology mehr als 73.000 Fragebögen von Menschen aus Deutschland ausgewertet, in denen jede Person einschätzen kann, für wie gesprächig, offen oder nervös sie sich hält. An der Analyse waren auch Wissenschaftler aus Deutschland beteiligt.

Der Test offenbart, was Psychologen die fünf entscheidenden Charaktereigenschaften nennen: Extraversion, also wie extro- oder introvertiert jemand ist, Gewissenhaftigkeit, Offenheit, soziale Verträglichkeit und emotionale Labilität.

Das Verfahren hat Tücken: Forscher können kaum kontrollieren, ob die Befragten wahrheitsgemäß antworten und ob sie sich realistisch einschätzen. Außerdem klickten sich deutlich mehr junge Menschen durch den Fragebogen, repräsentativ sind die Ergebnisse deshalb nur bedingt.

Dennoch decken sie sich auffällig mit Klischees: Im Osten sind die Menschen gewissenhaft, aber introvertiert, dasselbe gilt für den Norden. Am schludrigsten arbeiten dagegen die Niederbayern, Franken und Süd-West-Niedersachsen.

Obschonka et al./ Regionale Persönlichkeitsunterschiede in Deutschland/ Friedrich-Schiller-Universität Jena

Besonders bei der emotionalen Labilität, auch bekannt als Neurotizismus, scheint Deutschland zweigeteilt. Allerdings nicht entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, sondern entlang einer Linie, die Köln und München verbindet. Wer nördlich dieser Linie lebt, neigt eher zu Nervosität, ist leichter reizbar, seltener zufrieden und stressanfällig.

Die "Happy Personalities" in Deutschland leben dagegen in Großstädten. Die Menschen dort gelten als besonders extrovertiert, weltoffen und widerstandsfähig - beste Voraussetzungen, um glücklich zu sein.

Laut Test bin ich ein O_41-C_64-E_89-A_74-N_18 Big-Five-Persönlichkeitstyp und damit der typische Wossi: Gewissenhafter als der Durchschnittswessi, aber extrovertierter als der Standardossi. Das erklärt einiges.

Falls Sie Ihren Persönlichkeitstyp wissen wollen, hier geht es zum Test.

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Eigentlich sollte der US-Kampfflieger F-35 für Radarsysteme unsichtbar sein. In einer sehr lesenswerten Geschichte erklärt mein Kollege Christoph Seidler, wie deutsche Technik das Flugzeug dennoch aufspürte und was ein Ponyhof damit zu tun hatte.

Die Vorstellung, wir lebten in einer ausschließlich egoistischen Welt, scheint überholt. Stattdessen hat die Natur offenbar einen versteckten Code entwickelt, der Zusammenarbeit belohnt. Im Podcast "Radiolab" hören Sie, warum sich Kooperation fast immer auszahlt, gerade für Bankräuber.

Matthias Maurer wird der nächste Deutsche auf der Internationalen Raumstation. Im Interview mit dem SPIEGEL erzählte der gebürtige Saarländer Mitte Juli, wie er in wenigen Jahren auf dem Mond landen will.

Der weibliche Orgasmus wird gern als hochkomplex dargestellt, dabei könnte alles ganz einfach sein, wie Forscher anhand von Kaninchen herausgefunden haben.

Wer war der letzte Deutsche im All?

Wer war der erste Deutsche im All?

Wie schwer ist ein Geisterteilchen?

Alexander Kuznetsov/ REUTERS

Der Himmel über Ivalo erlebt so ein Schauspiel ziemlich oft - für das Örtchen im Norden Finnlands sind Polarlichter nichts Besonderes. Bei klarer Witterung erscheinen die wabernden Vorhänge aus Licht in Dutzenden Nächten zwischen September und März. Sie entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwinds in die obere Atmosphäre eindringen. Der finnische Wetterdienst bietet eigens eine Vorhersage für die Tage, an denen die Bedingungen am Himmel günstig sind für die fantastische Lightshow.

Drei beinamputierte Probanden erleben ihre Prothesen, als wären es die eigenen Gliedmaßen. Forscher an der ETH Zürich haben ihnen Elektroden in einen Nerv des Stumpfs eingepflanzt. Dort kommen Signale von Sensoren an, die in der Sohle und im Knie der Prothese angebracht sind. So haben die Testpersonen stets ein Gefühl dafür, wie sich ihr künstliches Bein gerade bewegt - sie müssen beim Herumlaufen nicht mehr eigens darauf achten.

* Quizantworten: Alexander Gerst / Sigmund Jähn / 1,1 Elektronenvolt (500.000 Mal leichter als ein Elektron)