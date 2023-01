Liebe Leserin, lieber Leser,

Jahreswechsel eignen sich für historische Rückblicke, es sind Zäsuren, die uns zum Nachdenken bewegen. In den ersten Tagen von 2023 gibt ein kleines Dorf in Nordrhein-Westfalen dazu Anlass: In Lützerath versammeln sich hunderte, bald tausende Menschen, um das Dorf gegen die Zerstörung durch den Braunkohleabbau zu verteidigen. Die Aktivisten kommen aus ganz Deutschland und Europa, sie haben fest vor, keinen Zentimeter herzugeben – es ist ein symbolischer Kampf gegen fossile Konzerne und schwachen Klimaschutz.

In den vergangenen 100 Jahren wurden in Deutschland bis zu 300 Dörfer für den Kohleabbau geräumt und über 100.000 Menschen umgesiedelt. Die meisten Orte wurden widerstandslos aufgegeben. Es erinnert sich wohl kaum jemand mehr an Rusendorf, Runstedt oder Nachterstedt. Das waren in den 1920er-Jahren die ersten Orte, deren Räumung beschlossen wurde. In den Annalen des Kohle-Widerstands gab es noch ein paar Höhepunkte, etwa die hartnäckige Weigerung der Bewohnerinnen von Horno, ihr Dorf in der Lausitz zu verlassen (Beschluss 1977, Räumung 2004).