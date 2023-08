Besonders gut kam das in China an. Dem »Wall Street Journal« (»WSJ«) zufolge ist die Nachwuchsorganisation der Kommunistischen Partei begeistert von Kennedys Thesen, das einschlägige Kennedy-Video wurde über die chinesische Kurznachrichtenplattform Weibo verbreitet. Verbunden mit einem Hashtag, der übersetzt lautet: »US-Präsidentschaftskandidat sagt, die USA sammeln chinesische DNA«, entwickelte sich das Ganze zu einem viralen Hit.

Der Hashtag hat dem »WSJ« zufolge bei WeChat 230 Millionen Views eingesammelt, das von einem regierungsnahen Account geteilte Kennedy-Video wurde mehr als 100.000 Mal weitergereicht. Als Kennedy vor dem US-Kongress aussagte , landete er auf Platz zwei der Weibo-Trends.

Kennedys Karriere als High-Impact-Verbreiter von Verschwörungserzählungen ist ein Triumph für die russischen Propagandabemühungen und ein deutlicher Beleg für die Synergie, die Moskaus Desinformationsapparat mit der internationalen Verschwörungstheorie-Szene hat.

Kennedy ist außerdem ein sehr typisches Beispiel für das Publikum, das auf solche Geschichten anspringt: Er informiert sich offenbar aus sehr zweifelhaften Quellen, liest aber auch mal eine Studie quer, die er dann nicht oder falsch versteht.

Die aktive Unterwanderung des öffentlichen Diskurses in westlichen Gesellschaften durch russische und chinesische Propaganda ist ein schleichendes Gift, das Vertrauen in Institutionen zerstört und Teile der Wählerschaft in die Arme von Extremisten treibt. Mit Unterstützung auch hierzulande: Die Biowaffenlegende trug ein AfD-Politiker bis in den Deutschen Bundestag.