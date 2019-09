Umweltaktivist Roger Hallam Mitgründer von "Extinction Rebellion" in London festgenommen

Der Mitbegründer der Klimabewegung "Extinction Rebellion" wurde am Donnerstagnachmittag vor einem Café in London festgenommen. Kurz nach einem Interview mit dem SPIEGEL sprangen mehrere Polizeibeamte in Zivil aus ihren Autos und legten Hallam sowie einem Mitarbeiter Handschellen an, bevor er abgeführt wurde.

Gegenüber dem SPIEGEL sagte Hallam, seine Festnahme stehe im Zusammenhang mit der geplanten Aktion "Heathrow Pause" und er wäre mutmaßlich vorsorglich festgenommen worden. Hallam und weitere Aktivisten haben angekündigt, ab Freitagmorgen um drei Uhr Ortszeit den Londoner Flughafen Heathrow für mehrere Tage lahmzulegen.

Zu diesem Zweck planen Sie rund um den Flughafen Spielzeugdrohnen steigen zu lassen. Die Aktion ist lange angekündigt und die Aktivisten sagen, es bestünde keine Gefahr, weil die Drohnen nur auf Kopfhöhe fliegen sollen, bevor die Aktivisten selbst die Polizei rufen.

Hallam hat angekündigt, auch selbst am Samstag eine Drohne steigen zu lassen. Im Interview mit dem SPIEGEL sagte er: "Ich bin bereit ins Gefängnis zu gehen. Wir stehen vor der größten Katastrophe in der Menschheitsgeschichte. Andere Protestformen haben es in den vergangenen 30 Jahren nicht vermocht, das aufzuhalten. Deswegen brauchen wir massenhaften zivilen Ungehorsam."

"Heathrow Pause" ist eine Abspaltung von Extinction Rebellion. Gegründet vor einem Jahr gilt Extinction Rebellion als größte Bewegung zivilen Ungehorsams in der britischen Geschichte.

Ab dem 7. Oktober 2019 planen die Aktivisten eine "Rebellionswoche" in vielen Ländern, auch in Deutschland gibt es bereits 52 Ableger.