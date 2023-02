Für Iran würde diese Lieferung einen erheblichen Gewinn an militärischen Fähigkeiten bedeuten. Das Land hatte mit der Entwicklung seiner umfangreichen Drohnenflotte vor Jahren vor allem deshalb begonnen, weil das Regime aufgrund der Wirtschaftssanktionen keine Möglichkeit sah, eine schlagkräftige Luftwaffe mit Kampfjets aus eigener Produktion zu entwickeln.

Insgesamt hat die verschärfte Sicherheitslage mehrere europäische Staaten dazu veranlasst, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen, berichtet IISS-Direktor John Chipman. Es gehe darum, militärische Fähigkeiten wie den Schutz vor Angriffen aus der Luft zu verbessern. Allein in Europa seien die jährlichen Verteidigungsausgaben zum achten Mal in Folge gestiegen. Aber durch die Inflation sei der Wert der weltweiten Ausgaben für militärische Aufrüstung im Jahr 2022 real um 2,1 Prozent gesunken, heißt es.

China könnte die USA überholen

Der Bericht nimmt auch andere Regionen der Welt in den Blick. Ein militärischer Konflikt zwischen den USA und China führt im pazifischen Raum ebenfalls zu Aufrüstungen. Peking hat seine Militärausgaben so stark erhöht wie nie zuvor. Sie wuchsen 2022 um sieben Prozent. China kündigte etwa neue Flugzeugträger an, auch die Produktion von J-20A-Kampfflugzeugen ist weiter gestiegen.

Wenn die Produktion in dem Tempo weiter steigt, wird das Land in diesem Jahr erstmals mehr Kampfflugzeuge der fünften Generation besitzen als die USA mit ihren hochmodernen F-22. Aufgrund der Furcht vor Chinas wachsender militärischen Stärke investieren auch andere Staaten in der Region in militärisches Gerät, vor allem Australien und Japan. Und auch Südkorea modernisiert seine Streitkräfte weiter.

Bei so viel Aufrüstung ist ein alter Bekannter der globalen Sicherheitskrisen schon fast eine Randnotiz: Nordkoreas Kim Jong Un ließ 2022 mehr ballistische Raketen testen als jemals zuvor.