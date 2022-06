In den letzten Jahren wurden mehrere private und staatliche Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht, um Methanlecks aufzuspüren und das Bewusstsein für die Risiken des Gases zu schärfen. Bei einem der bekanntesten Methanlecks in den Vereinigten Staaten kam es 2015 bei einem Erdgasspeicher in Kalifornien zu einem Ausbruch. Dabei erkrankten auch Bewohner des San Fernando Valleys – 8000 Häuser mussten evakuiert werden.

Methan (chemisch CH 4 ) ist ein geruchs- und farbloses Gas. Es gelangt sowohl durch natürliche Quellen wie Sumpf- und Moorgebiete in die Atmosphäre, aber auch durch Emissionen der Industrie, Nutzung fossiler Energieträger oder Landwirtschaft, insbesondere Viehzucht. Methanemissionen haben in den vergangenen Jahren global zugenommen. Laut Daten der US-Behörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) stieg die Konzentration 2021 auf die höchste je gemessene.