Russland und Saudi-Arabien Die Achse des Öls

Dazu gehören Länder wie Aserbaidschan, aber vor allem Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, der Irak, Iran, Kuwait und diverse andere. Die meisten Staaten, in denen Öleinnahmen mehr als zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachen , sind Diktaturen oder zweifelhafte Pseudodemokratien.

Und es gibt Staaten, die zwar auch noch andere wirtschaftliche Güter herstellen, aber trotzdem extrem abhängig von Öl und Gas sind –dazu gehört selbstverständlich Russland. 2017 machten Öl- und Gasverkäufe der OECD zufolge über 63 Prozent aller russischen Exporte aus .

Es hat seinen Grund, dass Wladimir Putins KGB-Spießgesellen sich frühzeitig die vollständige Kontrolle über die Öl- und Gasproduktion des Landes verschafft haben. So finanzierten sie ihren feudalistischen Lebensstil, so legten sie die schwarzen Kassen an, mit denen nun überall auf der Welt russischer Einfluss auf Politik und Gesellschaften finanziert wird.

Trump, der ideale Kandidat

In den USA ist das etwas anders: Die Ölindustrie dort ist zwar extrem mächtig – immerhin stellte sie in den vergangenen 30 Jahren sogar zwei US-Präsidenten, George Bush und seinen Sohn George W. Bush. Die fossilen Branchen in den USA haben viele Jahre lang daran gearbeitet, sich einen Supreme Court nach ihren Wünschen zusammenzustellen, sie kaufen Politiker und entscheiden, welche Kandidaten eine Chance haben und welche nicht.