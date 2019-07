Menschenrechts-Skandal Deutschland stoppt Zahlungen für umstrittenes WWF-Projekt im Kongo

Nach Bekanntwerden des Menschenrechts-Skandals beim WWF hat die deutsche Bundesregierung Zahlungen an die Organisation teilweise eingestellt. Die staatlichen Förderbank KfW habe in Absprache mit dem Entwicklungshilfeministerium (BMZ) entschieden, die Zahlungen auszusetzen, bestätigte das Ministerium auf Anfrage des SPIEGEL. Zunächst hatte das Onlinemagazin "BuzzFeed" berichtet.

Betroffen von den Maßnahmen sind laut BMZ Schutzgebiete in der Demokratischen Republik Kongo. Konkret geht es um den Salonga-Nationalpark. Dazu, wie hoch die nun zurückgehaltene Summe ist, wollten BMZ und KfW keine Auskunft geben.

Hintergrund der Entscheidung ist eine große Recherche von "BuzzfeedNews UK" vom März 2019. Demnach hat der WWF in den Jahren 2002 und 2005 in Nationalparks in Ländern Asiens und Afrikas mit Paramilitärs kollaboriert. Er soll Wildhüter unterstützt haben, die brutal gegen Zivilisten vorgegangen sind. Mehrere Menschen seien gestorben, gefoltert oder sexuell missbraucht worden (detaillierte Informationen zu den Vorwürfen lesen Sie hier).

Kooperationen mit dem WWF auf dem Prüfstand

WWF International hat angekündigt, die Vorwürfe aufarbeiten zu wollen, auch das Landesbüro Deutschlang hat Untersuchungen eingeleitet. Ein erster Untersuchungsbericht bescheinigt dem WWF Mängel bei der Sorgfaltspflicht in Bezug auf Menschenrechte (mehr dazu lesen Sie hier). Auch die Regierung in Großbritannien und das US-Repräsentantenhaus prüfen die Vorwürfe in den jeweiligen Landesbüros.

Man wolle darauf hinwirken, dass die Vorwürfe zufriedenstellend geklärt würden, hieß es nun von Seiten des BMZ. Wann und ob die Zahlungen wieder aufgenommen werden, würde im Einzelfall geprüft.

Laut "BuzzFeed" zahlt auch die staatliche "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit" (GIZ) Fördergelder für das fragliche WWF-Projekt derzeit nur unter Vorbehalt. Gegenüber dem SPIEGEL wollte die GIZ den Bericht nicht kommentieren, bestätigte aber, dass sie ihre Kooperationen mit dem WWF überprüft.

KfW schloss neuen Fördervertrag ab

Der WWF verweist darauf, dass sich das Projekt im Salonga-Nationalparkt derzeit zwischen zwei Projektphasen befinde. Gemeinsam mit der KfW erarbeite man derzeit ein Konzept, wie die nächste Projektphase umgesetzt werden könne.

Wie viel Geld KfW und GIZ bislang an die von den Vorwürfen betroffenen Projekte gezahlt haben, ist nicht bekannt. Auch zur Frage, unter welchen Voraussetzungen Zahlen zurückgefordert werden könnten, wollten KfW und GIZ laut "BuzzFeed" keine Angaben machen, da die vertragliche Vertraulichkeitspflicht gelte.

Im September 2018 hat die KfW einen neuen Finanzierungsvertrag mit der kongolesischen Naturschutzbehörde unterzeichnet, obwohl sie damals bereits von möglichen Menschenrechtsverletzungen wusste. Eine im Januar 2019 unterzeichnete Zusatzvereinbarung verpflichte die Partner der KfW dazu, Sozial- und Umweltstandards einzuhalten, so das BMZ.

Die Mittel sollen für insgesamt sechs Schutzgebiete in der DR Kongo verwendet werden. Laut "BuzzFeed" sollen über drei Jahre hinweg von insgesamt 20 Millionen Euro Fördergeld 1,3 Millionen Euro in den Salonga-Nationalpark fließen.