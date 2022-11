Satellitenbild der Woche Scharm al-Scheich – ein Ort der Widersprüche

Doch nicht nur das mutet komisch an bei dieser Veranstaltung. Auch, dass ausgerechnet Coca-Cola die Veranstaltung sponsert, dass zwar das Wasser im Konferenzgebäude manchmal knapp war, aber die Softdrinks aus Plastikflaschen weiter flossen, das ist eine Sache. Dass die Hallen wegen der heißen Umgebung so stark gekühlt werden, dass die Menschen drinnen frieren, eine andere. Ägypten verweist darauf, dass das Land in den kommenden Jahren die erneuerbaren Energien ausbauen wolle. So ist man stolz, dass in Benban Afrikas größter Solarpark steht, mit angeblich 1,8 Gigawatt Leistung. Und dennoch: Die Konferenz von Scharm al-Scheich ist eine an einem Ort voller Widersprüche.